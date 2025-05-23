Более 180 тысяч южноуральских детей летом отдохнут и оздоровятся

Также юные жители региона смогут поработать

Летом 2025 года в Челябинской области планируется обеспечить отдых, оздоровление и занятость более 180 тысяч детей. Организацию процессов обсуждали на заседании комитета Законодательного собрания региона по социальной политике, сообщает пресс-служба местного парламента.

Депутаты заслушали информации различных ответственных ведомств. Сейчас заявлены 793 организации отдыха и оздоровления детей, проводятся подготовительные мероприятия, которые планируют завершить к началу летних смен, отметил заместитель председателя комитета Игорь Егоров. Участники заседания обратили особое внимание на кадровое обеспечение организаций летнего отдыха и противоклещевую обработку территорий.

Добавим, что Соцфонд раздал жителям Челябинской области 2770 льготных путевок. Получатели смогут отдохнуть в родном регионе и на юге России. С путевкой выдают специальный документ для оформления бесплатного проезда к месту лечения и обратно.