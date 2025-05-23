Жителям Челябинской области раздали 2,7 тысячи льготных путевок от СФР

Льготники смогут отдохнуть на Южном Урале и на юге России

С начала года Отделение Социального фонда России по Челябинской области выдало 2 770 льготных путевок на санаторно-курортное лечение, сообщает пресс-служба ведомства.

Получить бесплатную путевку могут федеральные льготники, среди которых — граждане с инвалидностью (в том числе дети), ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, подвергшиеся воздействию радиации. Обратиться за предоставлением путевки могут федеральные льготники, которые в натуральной форме получают набор социальных услуг в части санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно.

Заявление нужно подавать в Отделение СФР по Челябинской области — через портал госуслуг или лично в клиентской службе. Кроме того, нужна медицинская справка по форме 070/у о наличии показаний к санаторно-курортному лечению и отсутствии противопоказаний.

«На этот год мы заключили 25 государственных контрактов с местными санаториями, а также со здравницами Краснодарского края, Республики Крым и других регионов. Например, жители Челябинской области смогут отдохнуть в лечебницах „Дальняя Дача“, „Кисегач“, „Карагайский бор“, „Долинск“, „Бирюза“, „Анапа“, „Илона“», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день. Если у человека заболевание и последствия травмы спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.



Одновременно с путевкой СФР выдает специальные талоны или именные направления на оформление бесплатного проезда к месту лечения и обратно. При помощи электронного талона билет на поезд можно оформить на сайте РЖД, не обращаясь в кассу.