Более 126 тыс. жителей Челябинской области установили самозапрет на кредиты за 10 дней

Южный Урал вошел в топ-10 регионов по количеству людей, воспользовавшихся сервисом

В России более 5 миллионов человек установили самозапрет на кредиты за первые 10 дней работы сервиса. 91% из них выбрали формат полного запрета. В Челябинской области этой услугой воспользовались уже 126 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро.

Южный Урал вошел в топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов, заняв 9 место. На первом месте расположилась Москва — там сервисом воспользовались более 555 тысяч человек, на втором — Московская область с 365 тысячами заявлений, на третьем — Санкт-Петербург, где самозапрет установили 254 тысячи местных жителей.

Отмечается, что за этот период более 27 тысяч человек, которые установили самозапрет, успели передумать и отозвали его.

Напомним, самозапрет устанавливается на портале «Госуслуги». Он распространяется на потребительские кредиты в банках и микрофинансовых организациях. На целевые займы — ипотеку, автокредит или образовательный кредит — ограничение не действует.