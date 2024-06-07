Более 120 млрд рублей получит Челябинская область по итогам работы на ПМЭФ-2024

Алексей Текслер подписал более 20 соглашений с крупнейшими инвесторами и компаниями

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги завершающегося сегодня, 7 июня, Петербургского международного экономического форума-2024. В рамках крупнейшего в России события глава региона подписал соглашения с крупнейшими инвестиционными компаниями и организациями, а также с главами субъектов РФ, согласно которым Челябинская область получит более 120 млрд рублей инвестиций. Об этом Алексей Текслер сообщил в своем телеграм-канале.

Нынешний форум по своему масштабу и достигнутым договоренностям между правительством Челябинской областью и другими участниками мероприятия стал очень успешным и плодотворным.

«В этом году интерес к региону просто уникальный. Мы подписали больше двадцати соглашений с конкретными обязательствами. Я провел порядка 50 встреч с инвесторами. И практически каждая закончилась принятыми решениями. Скоро эти решения превратятся в конкретные обязательства бизнеса инвестировать в Челябинскую область», — сообщил Алексей Текслер.

Глава региона даже назвал конкретную цифру, которую получит регион по итогам этих соглашений. По его оценкам, Челябинская область получит более 120 млрд рублей. При этом добавил, что «потенциал достигнутых договоренностей больше в разы». И привел в пример соглашение с крупнейшей в стране логистической компанией «Вайлдберриз».

«Самый известный маркетплейс заходит в наш регион. Стройка начнется прямо сейчас. Это около девяти тысяч рабочих мест и большой объем возможностей для нашего малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Алексей Текслер.





Важно и то, что подписаны соглашения с компаниями, которые направлены на развитие туристического потенциала региона. В первую очередь речь идет о создании в Аше крупнейшего горнолыжного курорта на месте уже существующего ГЛК «Аджигардак». Он должен будет стать одним из лучших в стране.

Ключевыми стали также и соглашения и в сфере агропромышленного комплекса, а также в сфере промышленности и IT-сектора.

«Мы одни из лидеров в этих направлениях. Были подписаны контракты в том числе по строительству новой макаронной фабрики, новых птицеводческих и животноводческих комплексов. Это вопросы продовольственной безопасности — ключевые для страны и развития сельского хозяйства», — добавил Алексей Текслер.









