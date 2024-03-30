Более 10 аварийных деревьев снесут в Челябинске в эти выходные

Почти все они расположены на улице 40-летия Победы

В ближайшие три дня в Челябинске в целях предотвращения ЧП снесут 12 аварийных деревьев. Акты на вырубку муниципальному учреждению «ЭВИС» выдало МКУ «АТИ», сообщили в телеграм-канале комитета дорожного хозяйства города.

Один вяз мелколистный снесут в районе дома № 38 по улице Блюхера. Девять ив подрядчик снесет в районе домов №№ 30, 39, 43, 47, 51 и 52 по улице 40-летия Победы. Еще одну иву срубят в районе дома № 112А по улице Братьев Кашириных.

Напомним, в Челябинске создали новое учреждение для ухода за деревьями — МБУ «Горзеленхоз». Его сотрудники будут заниматься содержанием деревьев в парках, скверах и общественных пространствах. К своей работе они уже приступили.