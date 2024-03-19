Приз из рук председателя Совета ветеранов Александра Макарова получила жена военного Гульсия Ахметова. По ее словам, в викторине супруг поучаствовал во время своего отпуска.
Мужчина отправился в зону СВО в числе мобилизованных в 2022 году. До этого он работал фельдшером. Гульсия была медсестрой, но сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком.
«О том, что он выиграл квартиру, узнал уже по дороге в часть. Сперва ему позвонили из редакции газеты и поздравили. Он не поверил в свою удачу, перезвонил мне и сказал: давай посмотрим прямой эфир. Мы посмотрели и были в шоке. Но все оказалось правдой. Выигрышу мы оба очень порадовались», — рассказала Гульсия Ахметова.Напомним, что накануне в прямом эфире телеканала ОТВ назвали первых победителей викторины «Всей семьей — за Челябинск!». Обладательницей квартиры стала мама четверых детей, жительница Челябинска Анна Шестакова. Женщина призналась, что, заполняя купон, ни на что не рассчитывала, а уж о квартире и не мечтала.