/ Южноуральский бобр создает «арт-объекты» из берез

«Мастерскую» грызуна сфотографировали в лесном массиве.

Накануне в национальном парке «Таганай» обнаружили аккуратно уложенные поленья. Брусья очистил от коры и собрал местный обитатель — бобр. Застать самого работника туристам на Таганае не удалось, им повезло увидеть только результат. Сами поленья бобру не пригодились, березовые пеньки остались на месте. Хотя сейчас, как утверждают зоологи, идет активный «строительный» период.

Бобр пытался свалить дерево, но по какой-то причине сделать это не удалось, и ствол остался стоять вертикально. Это, впрочем, не помешало ему напилить вот такие ровные чурбачки и снять с них кору. Похоже, после таких трудов вдохновение покинуло ваятеля, и он оставил «мастерскую». Может, вернется и продолжит. Интересно, что получится. — рассказали сайту «Первый областной» представители нацпарка «Таганай».

Напомним, в прошлом году грызуны попали в объектив фотоловушки. Пара бобров на видео занимается заготовкой веток для строительства хаток. Животные ходят вдалеке от туристических маршрутов, чтобы избежать встречи с людьми.