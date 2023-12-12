Блокадники Ленинграда получат единовременную выплату в Челябинской области

Деньги принесут на дом сотрудники «Почты России»

На Южном Урале начали выплачивать единовременное пособие участникам обороны и жителям блокадного Ленинграда. Деньги будут доставлены получателям на дом не позднее 24 декабря, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

Единовременную денежную выплату получат южноуральцы, которые указом президента РФ награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Сотрудники почты доставят выплату вместе с пенсией за декабрь.

Кстати, ранее школьник из Снежинска обнародовал дневник из блокадного Ленинграда, в котором его прадед, тогда мальчишка, описал ужасы первых месяцев осады города.