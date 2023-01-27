Школьник из Снежинска обнародовал дневник прадеда из блокадного Ленинграда

В 1941—1942 годах Олег Игнатьев описал ужасы первых месяцев осады города

Школьник из Снежинска Женя Игнатьев бережно хранит дневник прадеда, который мальчиком пережил блокаду Ленинграда. Как и знаменитая Анна Франк, 13-летний подросток записывал на бумаге события, поразившие его детское сердце. Дневник короткий, в нем около 30 блокнотных страничек, исписанных крупным почерком. Но лишних слов и сюжетов в нем нет, все — живая история.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась около 900 дней. Сняли блокаду 27 января 1944 года. К этой памятной дате мы публикуем отрывки из дневника ленинградского школьника Олега Игнатьева — прадеда Жени. Дневник расскажет, как жители спасали город от немецких бомб и выживали в нем сами.

«ГОРОД ОЩЕТИНИЛСЯ, ОТГОРОДИЛСЯ ОТ ВСЕГО МИРА»

В сентябре 41-го года Ленинград жил в предвкушении больших перемен, даже начало учебного года в школах сдвинули на несколько дней. Но Олег не чувствовал особой тревоги: вечером 1 сентября как ни в чем не бывало мальчишка собирал дома радиоприемник.

Сирены над Ленинградом по ночам выли уже второй месяц. Люди ждали бомбежек, но наши войска отбивали атаки немцев. После учебы дети ходили по чердакам и обмазывали деревянные перекрытия специальным составом, защищающим от огня. Позже их начали посылать рыть окопы.

Уже в конце октября в Ленинграде объявили эвакуацию детского населения — из города увозили целыми школами и детсадами. Взрослых не выпускали.

Олегу тоже собрали вещи, но оказалось, что в тот день машину пригнали для другого класса.

Рыть окопы жители ходили ночью. В последних числах октября 1941 года мальчик делает такую запись:

К обороне готовили и жилые дома: на чердаки ведрами таскали песок, а дворы расчищали от мусора, чтобы пожарные могли свободно проехать. Стекла на окнах оклеивали полосами бумаги, чтобы те не разбились от взрывной волны.

«ЗАДРОЖАЛИ СТЕКЛА, ЗАЗВЕНЕЛО В УШАХ»

В городе еще летом ввели карточки на продукты, но к ноябрю 41-го съестное стало пропадать из магазинов — отоварить карточки было трудно. В Ленинграде также ввели лимит на электричество, зато еще можно было прокатиться на теплоходе. Все чаще в городе случались бомбежки.

«10 ноября произошло самое страшное… Мама ушла за хлебом. Дома остались я, Женя и двоюродная сестра Нина. Вдруг замолчало радио, и мужской голос сообщил, что начался артиллерийский обстрел района… Раздался все нарастающий свист, потом вдруг оборвался, и послышался сильный взрыв. Задрожали стекла, и зазвенело в ушах. Вбежала Нина и повела нас в подвал… В подвале сидело и стояло около сотни человек. Они все жадно вслушивались в то, что происходило наверху. При каждом сильном взрыве старухи начинали креститься, да и нам было не до смеха, ведь мы не знали, где наша мама. В продолжение следующих 15—20 минут в дом попало еще три снаряда. Сыпалась штукатурка, мигали лампочки, и весь дом вздрагивал. Обстрел продолжался два часа, волна разрывов откатывалась все дальше и дальше. Мы вышли на свет и стали осматривать повреждения. Наш дом выглядел очень плачевно. Кругом валялись разбитые стекла, кирпичи, и кирпичная пыль плавала в воздухе. В четырех местах зияли громадные провалы. Над некоторыми из них дымился дым. Один снаряд попал сверху в лестничную клетку, прошил ее насквозь до первого этажа, обрушил и привалил близлежащие квартиры. Вот на носилках выносят убитых и раненых, среди них грудной ребенок, вернее, то, что осталось от него, так как он вместе с кроваткой совершил путешествие с пятого этажа на второй».

Мама Олега решила переждать обстрел в подворотне — она выскочила из булочной, и туда тут же влетел снаряд. Больше из булочной никто не вышел. А мама выжила.

«ЖУТКО, ЧТО ТВОРИТСЯ. В МАГАЗИНАХ ПУСТО»

Со временем в городе перестал ходить транспорт. Купола соборов и храмов начали красить в зеленый цвет, чтобы они не бросались в глаза немецким летчикам. Ленинград испытывал дефицит дров. Чтобы добыть хоть какое-то пропитание, люди ехали за город и собирали на полях промерзшие листы капусты. «Жутко, что творится. Сотни людей ходили по полям и выкапывали из-под снега кочерыжки и листы. Там, где еще не успели собрать капусту, стояли сторожа с винтовками, еле-еле могущие сдержать натиск этих сотен».

Из магазина пропала даже горчица.

Вскоре в городе пропала вода: сначала горячая, потом и холодная.

«РАБОТЫ У МАМЫ МНОГО — ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ВЫВОЗИТ МЕРТВЫХ»

С декабря власти убавили паек на хлеб и продукты. За водой приходилось ходить к Неве. На дрова шли диваны, пианино и стулья — главное было выжить. Отец Олега настолько ослаб, что больше не мог ходить на завод. Маме пришлось устроиться дворником — без рабочей карточки не проживешь. Рабочим давали по 170—200 граммов хлеба, а иждивенцам — по 125.

Лишения отразились и на психике горожан. В дневнике Олег попытался описать это тяжелое состояние.

Даже дети в то время становились похожими на стариков. «Мускулы на ногах и на руках почти совсем исчезли. Ноги и руки подымались с трудом. Идти на расстояние метров 300—400 было невозможно, чтобы не отдохнуть. Лицо было как у старика изможденно. Кончики пальцев почернели и перестали чувствовать».

«ЧУВСТВУЮ ПОЛНОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ»

Из-за нехватки свежих овощей и фруктов семья Олега заболела цингой: тела покрылись черными пятнами, зубы шатались. Чтобы хоть как-то поддержать искру жизни, в хлеб подмешивали опилки, бумагу и тряпки. Стакан крупы, выданный на семью, мама делила на четыре-пять дней.

Последняя запись из Ленинграда сделана в феврале 1942 года. Олега и его родителей по Дороге жизни эвакуируют на Большую землю. Перед глазами парня мелькают верхушки сосен, а в мозгу отпечатывается образ яркого солнца посреди белой пустыни Невы. Через два месяца Олег сделает маленькую приписку на той же странице: «чувствую полное безразличие». А спустя годы расскажет подробности эвакуации близким.

Всю дорогу их била немецкая авиация. В десяти метрах от машины, где ехала семья Олега, на Большую землю спешил еще один грузовичок с малышами из детского дома. Кузов был прикрыт тентом, но Олег видел глаза детей, закутанных от мороза. В какой-то момент лед треснул — и машина с детдомовцами провалилась под лед. На поверхность вырвались только пузыри воздуха. Тогда, по признанию автора дневника, эта картина не произвела на него какого-то впечатления — настолько сильным было физическое и нервное истощение…





Парнишку и его родителей эвакуировали на Урал. Всю жизнь он прожил в Екатеринбурге. Олег Игнатьев стал инженером, получил ученое звание, завел семью и прожил долгую интересную жизнь.

«Олег Васильевич ушел из жизни в 2013 году. Сам я с ним не встречался, но в нашей семье хранят память о прадеде, им гордятся. Для меня прадед — пример мужчины, образец стойкости и мужского характера», — поделился с ИА «Первое областное» правнук автора дневника Женя Игнатьев.

Больше всего парнишке нравится последняя страничка военного дневника. Там Олег Васильевич пишет, что война научила его ценить жизнь — свою и чужие.