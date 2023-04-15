Пасху отметят православные христиане 16 апреля

Предстоящей ночью верующие соберутся в храмах на всенощное бдение

В воскресенье, 16 апреля, православные христиане отметят Пасху, или Светлое Христово Воскресение. Это главный праздник православного календаря, от которого зависят даты других значимых праздников. Подробнее об истории Пасхи, ее традициях и символах — в материале ИА «Первое областное».

Когда отмечают Пасху

Ежегодно дата празднования и православной, и католической Пасхи меняется и зависит от солнечного и лунного календарей. Как установили на Первом вселенском соборе в Никее еще в 325 году, праздник отмечается в первое воскресенье после наступления полнолуния, приходящегося на период весеннего равноденствия. А поскольку православные христиане используют юлианский календарь, а католические — григорианский, то даты празднования не совпадают. Как правило, католическая Пасха наступает раньше. Например, в этом году она выпала на 9 апреля, а православная — на 16 апреля.

История праздника

Изначально Пасху отмечали как день освобождения иудеев от египетского рабства. Как написано в Ветхом Завете, Бог наслал на египтян 10 наказаний, и последним наказанием было умерщвление первенцев. Для того чтобы иудейские семьи могли сохранить своих детей, им было дано задание помазать дверные проемы кровью ягненка, или агнца. И Господь, насылая наказание на египтян, проходил мимо домов иудеев. После этого фараон отпустил их.

По-еврейски название этого события — Песах, что означает «прошел мимо». До сих пор это один из главных иудейских праздников.

В Новом Завете после воскресения Христа Пасха приобрела новый смысл — перехождение от смерти к жизни и от земли к небу. Христиане верят, что Иисус, приняв мученическую смерть, как агнец из Ветхого Завета, взял на себя человеческие грехи.

Символы Пасхи

Одним из главных символов праздника являются крашеные яйца. Большинство верующих красят их в красный цвет или его оттенки, и вот почему. По легенде, Мария Магдалина после воскресения Христа пошла к римскому императору Тиберию, чтобы рассказать ему о случившемся чуде. Она преподнесла ему яйцо как символ новой жизни. Однако император не поверил женщине и ответил, что это так же невозможно, как и то, что белое яйцо станет красным. И оно тут же покраснело.







Само яйцо символизирует могилу Христа, его красный цвет — кровь Спасителя, а расколовшееся яйцо — выход Иисуса из могилы, то есть его воскресение.

Еще одно из главных угощений на Пасху — кулич. Раньше он выглядел иначе: это был невысокий округлый хлеб, который пекли в печах. Он напоминал о хлебе апостолов, часть которого они оставляли на столе, ежегодно отмечая вечерю, как символ присутствия Христа после его вознесения. Затем в такой хлеб начали добавлять изюм и цукаты. Со временем кулич стал более пышным, а его верхушку начали украшать сахарной глазурью и посыпкой.







Традиции праздника

Пасхой завершается Великий пост, который верующие держат на протяжении семи недель. Самой тяжелой является Страстная неделя, или седмица, причем как физически, так и эмоционально. На этой неделе верующие вспоминают последние дни Христа на земле, его предательство и казнь, проводят много времени в храмах на службах и молятся. Пост в эту неделю особенно строгий. Таким образом верующие подготавливают свои тело и душу к Светлому Христову Воскресению.

В ночь перед Пасхой христиане собираются в храмах на праздничную службу. Начинается она около 22 или 23 часов. Сначала читают молитвы, а затем начинается основная часть — крестный ход, во время которого батюшка окропляет святой водой прихожан и принесенные ими крашеные яйца и куличи. Затем идут завершение утрени, причастие, чтение литургии и начинаются пасхальные часы. Священники на службу облачаются в праздничные белые и красные рясы.

Вернувшись домой после службы, верующие разговляются освященными яйцами и куличом, а затем приступают к другим блюдам. В этот день Великий пост завершается.







На Пасху православные христиане поздравляют друг друга словами «Христос воскресе» и ответом «Воистину воскресе!», а также трижды целуются. Верующие дарят друг другу открытки с поздравлениями или стихами из Библии. У католиков есть традиция биться сваренными вкрутую яйцами. Даже существуют такие соревнования. Побеждает тот, у кого скорлупа яйца остается целой.

Кстати, в нынешнее время верующие красят яйца не только в красный цвет, хотя он является самым распространенным. Некоторые используют разноцветные пищевые красители или варят яйца с добавлением в воду свеклы, куркумы и других красящих продуктов. Популярны в последнее время стали термонаклейки с различными узорами, рисунками и буквами «ХВ», что означает «Христос воскрес».

Запреты

В этот день не следует пребывать в плохом настроении. Нельзя злиться, сквернословить, затевать скандалы.

Не рекомендуется заниматься домашней работой.

Также на Пасху нельзя выбрасывать остатки еды с праздничного стола в мусорную корзину, их необходимо отдать домашним животным, скоту или птицам.

А еще не рекомендовано посещать кладбища и поминать усопших, так как Пасха — это праздник жизни.

Приметы

Ни один праздник не обходится без народных примет, и Пасха в их числе. Например, наши предки верили, что в пасхальную ночь нельзя спать, иначе проспишь свое счастье.

Свой дом на Руси освящали свечой, зажженной в храме. Ее старались донести до избы, чтобы именно там свеча догорела. Воск от нее потом хранили на протяжении года.

А еще наши предки всегда загадывали желание во время звона колоколов на всенощной службе. Считалось, что оно непременно сбудется.