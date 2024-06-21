Под Челябинском нашли останки древнего слона

Место находки продолжат исследовать

Житель деревни Ключевки Константин Гончаренко нашел в земле кости древнего животного. Предположительно, это бивень слона. О редкой находке сообщает издание «Сосновская нива».

Не так давно многодетная семья Гончаренко получила участок под строительство на берегу реки Зюзелги у деревни Ключевки. На прошлой неделе хозяин участка нанял экскаватор, чтобы выкопать яму для хозяйственных нужд. Во время работы Константин заметил, что из ковша вместе с землей посыпались белесые осколки. Работы тут же остановили.

Константин собрал кусочки костей и показал их южноуральскому спелеоархеологу Владимиру Юрину. Тот считает, что у Ключевки найден бивень слона.

Работы на месте решили приостановить. Владимир Юрин намерен исследовать грунт, чтобы не пропустить еще что-нибудь интересное.

Кстати, в 2015 году на другом берегу Зюзелги, в самой деревне Ключевке, другой селянин, Юрий Афанасьев, также нашел бивень слона. Так как мужчина копал землю лопатой, тот артефакт не получил серьезных повреждений и сейчас хранится в Сосновском краеведческом музее.