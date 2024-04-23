Битву блогеров устроили на цифровом форуме в Челябинске

«Цифровую прожарку» организовали на второй день конференции «на ТЫ с IT»

23 апреля в Челябинске продолжается масштабный форум для студентов и молодежи «на ТЫ с IT». Площадки форума развернулись в холле отеля Radisson Blu Hotel. Сегодня здесь обсудили новейшие тренды в блогинге, диджитал-маркетинге и привлечении аудитории на битве блогеров «Цифровая прожарка», передает корреспондент информагентства.

Участников «прожарки» погрузили в условия настоящей лаборатории по созданию эффектных видео, механике для создания медийного поля вокруг себя. А самые смелые вступили в борьбу за звание лучшего блогера форума.

Битву блогеров провели финалист проекта «Comedy Баттл» и Высшей лиги КВН Александр Бурдашев и автор телевизионных шоу Первого канала, ТНТ и СТС Александр Шутов.

На другой площадке Минцифры региона и Центр развития цифровых технологий Челябинской области организовали ярмарку вакансий для школьников и студентов. Представители IT-компаний Ростелеком, Napoleon IT, XPage, «ИТ Энигма», «Первый Бит», IRONHEADS выступили потенциальными работодателями и рассказали ребятам об условиях работы и прохождения практики. Форум продолжится до конца дня.