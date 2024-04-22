Алексей Текслер открыл в Челябинске молодежный цифровой форум «на ТЫ с IT»

По словам губернатора, лидерство в IT‑сфере — одно из ключевых условий достижения технологического суверенитета

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в понедельник, 22 апреля, открыл молодежный цифровой форум «на ТЫ c IT», в котором приняли участие более двух тысяч человек со всей страны.

«В этом году форум подтвердил свой федеральный статус, стало больше регионов, стало больше участников. Искренне рад интересу развития IT‑отрасли, искусственного интеллекта, всех сквозных технологий, которые развиваются в нашей стране. Это, безусловно, стратегический сегмент экономики, который влияет на развитие всех остальных отраслей. Мы понимаем, что лидерство в IT‑сфере одно из ключевых условий для того, чтобы наша страна достигла технологического суверенитета, была лидером и дальше, на что ориентирует нас наш президент Владимир Владимирович Путин», — отметил глава региона.

Он отметил, что на Южном Урале IT‑сектор уверенно развивается: работают несколько тысяч IT‑предпринимателей, более тысячи IT‑компаний. Их оборот ежегодно растет, причем с хорошим коэффициентом.

«Решения и продукты наших айтишников известны далеко за пределами области. Некоторые уже покорили и весь мир. Южный Урал один из регионов — лидеров по цифровизации. Только в прошлом году жители области заказали около 10 миллионов электронных услуг через единый портал госуслуг, по этому показателю мы входим в топ российских регионов. То есть более половины всех услуг наши жители уже получают в электронном виде, и эта доля с каждым годом будет только расти. А сейчас практически каждое управленческое решение принимается на основе данных из информационных систем», — отметил губернатор.

Он добавил, что в особом фокусе внимания остаются вопросы защиты данных.

«Параллельно с развитием IT‑сферы тема кибербезопасности одна из самых ключевых. И, конечно, этим вопросам нужно сегодня уделять максимальное внимание. Также важно переходить на отечественные аппаратные и программные решения», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона также отметил важность качественной подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли.

«Специалистов IT-сферы в нашей области готовят семь вузов и порядка двух с половиной десятков техникумов и колледжей. За последние несколько лет наши учебные заведения выпустили более 5 тысяч IT‑специалистов. Вроде цифры солидные, но, коллеги, нам нужно больше IT‑специалистов, поэтому создаем соответствующую инфраструктуру, строим межуниверситетский кампус мирового уровня, буквально в прошлый понедельник дали старт первому набору для обучения по проекту „Школы 21“. За неделю, кстати, получили уже свыше 500 заявок, и их количество растет. Наши ребята занимают призовые места на самых крупных олимпиадах и соревнованиях как национального, так и мирового уровня. Мы постоянно находимся в диалоге с IT‑сообществами. Собственно, сегодняшние форум и выставка об этом говорят», — напомнил губернатор, добавив, что поддержка IT‑сферы на государственном уровне — и федеральном, и региональном — будет продолжена.

В рамках форума в манеже УралГУФК состоялся финал межрегиональной гонки дронов. Алексей Текслер понаблюдал за соревнованиями, пообщался с участниками и даже сам попробовал поуправлять небольшим дроном.

«Этот спорт имеет очевидное военно-прикладное назначение, учитывая потребности в беспилотниках на передовой. Участникам таких соревнований нужны конкретные навыки, и перед нами уже стоит задача развивать их со школы. Если детям это интересно, то им будет проще обучаться дальше. Это прикладная история», — отметил челябинский губернатор.

Также участники форума провели матч по фиджитал-хоккею: команда «Цифровой спецназ» выиграла у команды «Трактор» 4:1.

«Было интересно посмотреть, я сам не могу похвастаться тем, что играл в компьютерный хоккей, у меня больше опыта вживую. Но очень рад, что у нас появилась игра, создатели которой — наши, челябинские, ребята. И мне кажется, это такой интересный опыт: не только играть, но и создавать, может быть, двигаться в сторону КХЛ, применяя в том числе опыт больших лиг. В итоге это не только про развлечения, это и про бизнес со всеми вытекающими. А то, что у нас в регионе это развивается, это здорово», — отметил Алексей Текслер.

Кроме того, в рамках форума губернатор принял участие в конференции со школьниками, студентами и IT‑специалистами, где ответил на волнующие молодежь вопросы о сфере инновационных технологий.