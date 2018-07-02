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/ В Челябинске не хватает опытных маркетологов и квалифицированных сварщиков

В Челябинске не хватает опытных маркетологов и квалифицированных сварщиков

Уровень безработицы в регионе снизился.
сегодня в 19:52
  |  Общество

Ситуация на рынке труда в Челябинской области стабилизировалась в сравнении с показателями трехлетней давности. Теперь на Южном Урале официально безработными считаются 21 тысяча 472 человека. Еще полгода назад специалисты фиксировали показатель в 26 тысяч 719 человек, а в 2016 году — 38 тысяч 200 человек.

Это связано с тем, что те проблемные отраслевые направления, которые присутствовали в 15 году, опять начали активно забирать людей с рынка труда. Это розничная торговля, строительство, логистика. Сначала забирали людей, которые были уволены, а теперь активно забирают молодежь — это проблемная категория, которая без квалификации, опыта и дает большой процент безработных. — рассказал Business FM начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

Ситуация настолько изменилась, что теперь работодатели наоборот вынуждены нанимать неквалифицированных сотрудников, которые раньше не пользовались спросом. Кроме того, на рынке труда образовался заметный кадровый дефицит. Такую тенденцию подтверждают специалисты рекрутинговых компаний.

Востребованы менеджеры по продажам, особенно когда необходимо личностное вовлечение, маркетологи, которые хорошо разбираются в SMM-технологиях. Также нужны квалифицированные рабочие. Сварщики, стропальщики с дипломами, с квалификацией. — сообщила директор Группы компаний «ТИРС» Екатерина Карпенко.

Из-за резкого скачка потребность в кадрах продолжает расти ежемесячно. Такой вектор сохраняется даже сейчас, несмотря на летний период.

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