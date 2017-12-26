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/ Южноуральские экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности на праздники

Южноуральские экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности на праздники

Особое внимание уделено безопасности при запуске салютов.
сегодня в 15:30
  |  Общество

По распоряжению губернатора Челябинской области все службы экстренного реагирования приведены в состояние повышенной готовности с 30 декабря по 9 января. Об этом сообщил Борис Дубровский на итоговом заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Также глава региона поставил задачу по организации общественных площадок для безопасного запуска салютов и фейерверков.

Считаю важным донести до всех руководителей площадок, где будут проводиться праздничные мероприятия, запрет об использовании пиротехнических изделий в помещениях и необорудованных открытых площадках. К сожалению, есть печальные практики, и мы не должны допустить, чтобы они повторились у нас в регионе. В Челябинске будут определены специальные места для использования пиротехники, поручаю главам муниципальных образований применить подобную практику у себя в территориях. — особенно отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

О том, как безопасно пользоваться фейерверками, читайте в нашем материале.

Напомним, ранее глава Челябинской области поручил проверить готовность всех экстренных служб перед затяжными выходными. Коммунальщики и представитель администрации муниципалитетов должны быть готовы прийти на помощь южноуральцам. Связаться с ними жители должны иметь возможность в постоянном режиме.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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