/ Южноуральские экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности на праздники

Особое внимание уделено безопасности при запуске салютов.

По распоряжению губернатора Челябинской области все службы экстренного реагирования приведены в состояние повышенной готовности с 30 декабря по 9 января. Об этом сообщил Борис Дубровский на итоговом заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Также глава региона поставил задачу по организации общественных площадок для безопасного запуска салютов и фейерверков.

Считаю важным донести до всех руководителей площадок, где будут проводиться праздничные мероприятия, запрет об использовании пиротехнических изделий в помещениях и необорудованных открытых площадках. К сожалению, есть печальные практики, и мы не должны допустить, чтобы они повторились у нас в регионе. В Челябинске будут определены специальные места для использования пиротехники, поручаю главам муниципальных образований применить подобную практику у себя в территориях. — особенно отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

О том, как безопасно пользоваться фейерверками, читайте в нашем материале.



Напомним, ранее глава Челябинской области поручил проверить готовность всех экстренных служб перед затяжными выходными. Коммунальщики и представитель администрации муниципалитетов должны быть готовы прийти на помощь южноуральцам. Связаться с ними жители должны иметь возможность в постоянном режиме.



