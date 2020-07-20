Безналичными платежами стали чаще пользоваться жители Челябинской области

Специалисты привели статистику за первый квартал 2020 года.

Послушать 00:00

Около 228 миллионов операций на сумму 338 миллиардов рублей с помощью банковских карт совершили южноуральцы за первые три месяца 2020 года. По сравнению с прошлым годом, жители региона стали пользоваться безналичными платежами на 27% больше. А сумма, потраченная этим способом, выросла на 22%.

Оплата товаров и услуг составляет 80% от числа всех банковских операций. Жители Челябинской области за первый квартал потратили на эти цели более 114 миллиардов рублей, что почти на четверть больше, чем в прошлом году. А вот средняя цена одной такой покупки или оплаты снизилось до 638 рублей.

«Активно использовали безналичную форму при совершении переводов, в том числе через Систему быстрых платежей. Все чаще совершались покупки или оплачивались услуги через интернет. Согласно статистике, количество таких транзакций в I квартале выросло на 78%, увеличившись до 30 миллионов операций, сумма же достигла 31 миллиарда рублей (рост на 36%)», — сообщили в пресс-службе отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Добавим, что снимать наличные стали чуть меньше (7% от общего количества транзакций). При этом сумма, которую население получило наличными, выросла на девять процентов и составила более 132 миллиардов рублей.