/ В Челябинске появится безлимитный пересадочный билет длительностью 90 минут

Решение было принято после увеличения числа обращений от горожан.

С 18 декабря в Челябинске пассажиры городского транспорта смогут пользоваться новой услугой — билетом на 90 минут с неограниченным количеством пересадок. Доступен он будет только владельцам транспортных карт.

С наступлением холодов число обращений с предложением о введении такой услуги значительно возросло. Жители обращались и к перевозчикам, и в Управление транспорта и к Главе города Челябинска Евгению Тефтелеву. Главой города поддержана инициатива директора ООО «ЧелябГЭТ» Александра Павлюченко о внедрении данной услуги. — рассказал начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов.

Фактически данная услуга является расширенной версией единого пересадочного билета, однако его стоимость будет на 9 рублей выше — составит 34 рубля.

Теперь у пассажира появляется выбор: купить билет сроком действия 60 минут, заплатив 25 рублей за первую поездку, или на 90 минут — за 34 рубля, вторая и все следующие поездки будут бесплатными. — сообщил директор МУП «Служба организации движения» Василий Муленков.

Руководители муниципальных транспортных предприятий отмечают интерес горожан к единому пересадочному билету, с апреля по ноябрь число поездок с его использованием выросло в 3 раза.