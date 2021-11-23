Без прививок, но в масках: как в Челябинской области проходят свадьбы в период QR‑кодов

Разбираемся в новых правилах торжественной регистрации брака на Южном Урале

В ЗАГСах Челябинской области после введения обязательных QR-кодов изменили правила торжественной регистрации брака. Влюбленных женят и без прививки от коронавируса, но пригласить на торжество бабушку с медотводом не получится. О чем важно знать, если вы созрели для брака, и как проходят свадьбы в режиме новых ковидных ограничений — в материале Первого областного информагентства.



«На регистрацию брака с жениха и невесты QR-коды сегодня не требуют. Церемонию можно провести в торжественном зале, даже в рисутствии гостей. Но из-за коронавирусных ограничений на церемонию пустят не более 10 человек. Новобрачные, сотрудник ЗАГСа, фотограф и видеооператор входят в это число. На руках у сотрудников и гостей должны быть QR-коды»,— рассказали в отделе ЗАГС Центрального района Челябинска.

Помимо молодоженов, без QR-кода на церемонии могут присутствовать только несовершеннолетние гости. Но их, отметили в ЗАГСе, лучше все-таки оставить дома, чтобы «не подвергать угрозе распространения коронавирусной инфекции». На торжество не советуют также брать гостей, у которых вместо сертификата на руках медотвод — с такой бумагой их даже не пустят на порог ЗАГСа.

«На основании распоряжения правительства региона QR-код обязателен для всех, кроме новобрачных и несовершеннолетних. Поэтому любые родственники, в том числе пожилые, без QR-кода не смогут присутствовать на церемонии», — предупреждают в ЗАГСе Центрального района Челябинска.

При этом рекомендации Роспотребнадзора никто не отменял. Влюбленные и их гости должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, быть в масках. Опять же это только рекомендация. Если сотрудники ЗАГСа не настаивают на обратном, расписаться и сделать фото на память можно без спецзащиты.

Чтобы подать заявление в ЗАГС, также придется следовать новым правилам. Перед личным визитом необходимо записаться на прием по телефону. Прямая линия Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области — 8 (351) 264-25-48 — работает с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу — с 8:30 до 16:15. Перерыв — с 12:00 до 12:45.

Заявление на регистрацию брака также можно подать через портал «Госуслуги».

«Это совсем несложно. Одному из заявителей — жениху или невесте — нужно войти в Личный кабинет портала госуслуг. Выбрать вкладку „Услуги“, далее — „Категории услуг“, „Семья и дети“, „Регистрация брака“, „Государственная регистрация брака“. Заполнить заявление о заключении брака: внести данные о себе, выбрать отдел ЗАГС, дату и время регистрации и отправить пригласительную ссылку второму заявителю», — разъяснили в государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области.

Ссылка-приглашение придет второй половине на электронную почту. Пройдя по ней, он в течение 24 часов заполняет свою часть заявления под своей учетной записью и оплачивает пошлину с 30%-й скидкой.

«Заключительный шаг — проверить изменение статуса „Черновик“ на статус „Заявление получено ведомством“. После этого необходимо позвонить в отдел ЗАГС, чтобы убедиться в поступлении заявления», — посоветовали в ведомстве.

Добавим, за десять месяцев 2021 года в Челябинской области зарегистрировано более 19 тысяч браков. Треть заявлений из них подали через портал госуслуг.

Также помните, что QR-коды нужны для похода в салон красоты. Если невеста без сертификата, вызывать визажиста и парикмахера придется на дом. Сертификаты о вакцинации также спрашивают в ресторанах, кафе, а само праздничное застолье, по новым правилам, нужно завершить до 11 часов часов вечера. Такие ограничения по работе общепита на территории Челябинской области будут действовать с 1 декабря по 9 января.

Между тем комитет по делам ЗАГС Челябинской области назвал красивые даты для свадьбы в 2022 году. Подать заявление на такие дни можно заранее через портал госуслуг.



С конца октября Челябинская область, как и вся Россия, живет в режиме тотальной проверки QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от ковида. Корреспонденты Первого областного информагентства осмотрели крупнейшие ТРК и опросили их посетителей в разных городах Южного Урала. Результаты — как минимум интересные.

