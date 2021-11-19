Кафе навынос и кулинарии в Челябинской области будут работать без QR-кодов

В правительстве региона рассказали о пропускной системе в общепите с 1 декабря

С 1 декабря в Челябинской области начнут проверять QR-коды в заведениях общественного питания. Требование будет действовать до 9 января. При этом ресторанам и кафе запретят работать с 23:00 до 6 утра. Ограничения выпадают на пору новогодних корпоративов. О том, как будет организована работа общепита, рассказали на брифинге в правительстве региона.

Как сообщила министр экономического развития Наталья Лугачева, скорость вакцинации жителей Челябинской области оставляет желать лучшего. В прошлом году единственной эффективной мерой борьбы был локдаун. Сейчас заведения не закрывают полностью, и для экономики это более приемлемый вариант. Говорить об отмене QR-кодов, по словам Натальи Лугачевой, пока рано.

«Обращения от рестораторов поступают, но говорить об отмене ограничений рано. Нам нужен более высокий уровень коллективного иммунитета. Есть поручение президента, органам власти рекомендовано ввести запрет на работу общепита с 23:00 до 06:00. Есть только несколько регионов, кто это поручение не исполнил», — отметила министр.

Проверять соблюдение новых требований в заведениях общепита будут сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС России, министерства общественной безопасности области и Главного контрольного управления региона. За нарушение правил посетителям и организациям грозит административная ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Гражданам грозят штрафы от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей по решению суда.

По словам министра общественной безопасности региона Светланы Костиной, в качестве подтверждения вакцинации или перенесенной болезни принимается только QR-код, полученный на портале госуслуг. Например, сертификат с портала «Мосуслуги» (им пользуются жители Москвы) не является основанием для пропуска человека в ТРК или ресторан с 1 декабря.

Система проверки QR-кодов будет выстроена по такому же регламенту, который сейчас действует в ТРК. Охранники будут обязаны сканировать код и проверять паспорта, чтобы идентифицировать владельца сертификата. Если посетитель будет протестовать против этой процедуры, устроит скандал и эти действия будут представлять угрозу для других гостей, сотрудники заведений имеют право применить силу.

«Применять физическую силу и спецсредства охранники по закону могут. Но жестко регламентированы основания применения этих крайних мер. Это когда есть угроза жизни и здоровью, посягательство на охраняемое имущество. Проверка пропускного режима пока не вызывала таких конфликтных ситуаций. Граждане с уважением относятся к требованиям органов власти», — заявил представитель регионального управления Росгвардии Артем Шмидт.

Небольшие кулинарии и заведения, которые работают навынос, смогут обслуживать посетителей без проверки QR-кодов. Они приравниваются к продуктовым магазинам, и для них будет действовать ограничение по площади. Пропускной режим будет работать только для организаций с площадью помещений больше 400 кв. м.

«Для заведений без столов, которые продают еду с собой, действуют ограничения до 400 кв. м. До этого QR-код не нужен. Это иные объекты торговли, где продаются потребительские и непотребительские товары», — сообщила заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Наталья Денисова.

С 1 декабря в Челябинской области начнут отстранять от работы работников некоторых отраслей без QR-кодов, в том числе сотрудников заведений общепита. По данным регионального управления Роспотребнадзора, прививки поставили 76% представителей отрасли.

Введение проверок QR-кодов приходится на время новогодних корпоративов в ресторанах и банкетных залах. В этом году на них пустят только вакцинированных и людей с антителами к COVID-19.