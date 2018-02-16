Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.59 -1 70.67 -0.56
Челябинск
сейчас
 
-6 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Детсадовцы и школьники недоедали рыбы, творога и фруктов на Южном Урале

Детсадовцы и школьники недоедали рыбы, творога и фруктов на Южном Урале

Роспотребнадзор назвал самые частые нарушения в организации питания для детей.
сегодня в 09:47
  |  Общество

Нарушения в организации завтраков и обедов для детсадовцев и школьников выявили в Роспотребнадзоре. Меню формируется без учета сезонности и потребностей растущих организмов. В частности, в рационе недостает рыбы, творога, овощей, фруктов и соков.

В течение года Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области проводится ежемесячный мониторинг о состоянии качества питания. В 1,9% отмечено нарушение технологии приготовления пищи, что может послужить причиной возникновения заболеваний. В 5,2% рацион питания не соответствовал по полноте закладки и калорийности. Витаминизация блюд в течение года проводится только в дошкольных организациях, в школах — в период отдыха летних каникул. В течение года были установлены факты поступления фальсифицированной готовой продукции в дошкольные организации — масло сливочное, молоко, сыр, где заявленный состав не соответствовал по содержанию растительных жиров. В адрес производителей и поставщиков подготовлены предписания и приняты меры административного принуждения. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

За 2017 год к ответственности были привлечены 385 должностных лиц.

Напомним, ранее родители маленьких воспитанников детского сада «Родничок» из Каслей обратились в прокуратуру, чтобы добиться справедливости. По их словам, дети не получают положенного питания в полном объеме. Скудный рацион уже отразился на их здоровье, у детей развиваются проблемы с желудком. Прокурорская проверка подтвердила родительские претензии. Оказалось, что продукты в «Родничке» получают без необходимых документов и проверок качества. Организация самого пищеблока также «хромает», там отсутствуют раздаточная, холодный цех, цех первичной обработки овощей, овощной цех, кладовая для скоропортящейся продукции, комната персонала, туалет для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих средств. Состав меню не отличается полнотой и разнообразием. По решению прокуратуры наказанию подверглась заведующая учреждением. Женщине назначен денежный штраф.

Общество
Все дети военных в Чебаркуле будут устроены в детсады
сегодня в 09:57
Все дети военных в Чебаркуле будут устроены в детсады
Общество
Просрочка из продуктового супермаркета отпугивает клиентов торгового комплекса на ЧТЗ
29.12.2017
Просрочка из продуктового супермаркета отпугивает клиентов торгового комплекса на ЧТЗ
Происшествия
Пенсионер пропал во время похода в продуктовый магазин в Копейске
14.11.2017
Пенсионер пропал во время похода в продуктовый магазин в Копейске
Общество
Продукты «без накрутки» стали продавать аграрии на социальной ярмарке в Челябинске
20.10.2017
Продукты «без накрутки» стали продавать аграрии на социальной ярмарке в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Залы для спортивных танцев и восточных единоборств появились в «Надежде»
сегодня в 11:37
Залы для спортивных танцев и восточных единоборств появились в «Надежде»
Происшествия
Директор детдома «Добрые сердца» воспользовалась деньгами сирот в личных целях
сегодня в 11:17
Директор детдома «Добрые сердца» воспользовалась деньгами сирот в личных целях
Общество
Социально-экономическую сферу Челябинской области ждет прогресс после инвестфорума
сегодня в 11:10
Социально-экономическую сферу Челябинской области ждет прогресс после инвестфорума
Общество
Маршрутные такси №9 и №79 ликвидированы в Челябинске
сегодня в 11:03
Маршрутные такси №9 и №79 ликвидированы в Челябинске
Общество
Все дети военных в Чебаркуле будут устроены в детсады
сегодня в 09:57
Все дети военных в Чебаркуле будут устроены в детсады
Общество
Детсадовцы и школьники недоедали рыбы, творога и фруктов на Южном Урале
сегодня в 09:47
Детсадовцы и школьники недоедали рыбы, творога и фруктов на Южном Урале
Общество
Народная распродажа, праздник цен и розыгрыш 50 тысяч рублей в Снежинске
сегодня в 09:23
Народная распродажа, праздник цен и розыгрыш 50 тысяч рублей в Снежинске
Происшествия
Обманувшая челябинских пенсионеров мошенница осуждена в Санкт-Петербурге
сегодня в 09:05
Обманувшая челябинских пенсионеров мошенница осуждена в Санкт-Петербурге
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна