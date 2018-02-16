/ Детсадовцы и школьники недоедали рыбы, творога и фруктов на Южном Урале

Роспотребнадзор назвал самые частые нарушения в организации питания для детей.

Нарушения в организации завтраков и обедов для детсадовцев и школьников выявили в Роспотребнадзоре. Меню формируется без учета сезонности и потребностей растущих организмов. В частности, в рационе недостает рыбы, творога, овощей, фруктов и соков.

В течение года Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области проводится ежемесячный мониторинг о состоянии качества питания. В 1,9% отмечено нарушение технологии приготовления пищи, что может послужить причиной возникновения заболеваний. В 5,2% рацион питания не соответствовал по полноте закладки и калорийности. Витаминизация блюд в течение года проводится только в дошкольных организациях, в школах — в период отдыха летних каникул. В течение года были установлены факты поступления фальсифицированной готовой продукции в дошкольные организации — масло сливочное, молоко, сыр, где заявленный состав не соответствовал по содержанию растительных жиров. В адрес производителей и поставщиков подготовлены предписания и приняты меры административного принуждения. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

За 2017 год к ответственности были привлечены 385 должностных лиц.

Напомним, ранее родители маленьких воспитанников детского сада «Родничок» из Каслей обратились в прокуратуру, чтобы добиться справедливости. По их словам, дети не получают положенного питания в полном объеме. Скудный рацион уже отразился на их здоровье, у детей развиваются проблемы с желудком. Прокурорская проверка подтвердила родительские претензии. Оказалось, что продукты в «Родничке» получают без необходимых документов и проверок качества. Организация самого пищеблока также «хромает», там отсутствуют раздаточная, холодный цех, цех первичной обработки овощей, овощной цех, кладовая для скоропортящейся продукции, комната персонала, туалет для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих средств. Состав меню не отличается полнотой и разнообразием. По решению прокуратуры наказанию подверглась заведующая учреждением. Женщине назначен денежный штраф.

