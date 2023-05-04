В Минобре области пояснили, что по линии ведомства никакого запрета использовать образ журавлика не было — ни для местных школ, ни для детских садов.
В соцсетях пишут, что журавликов должен вытеснить официальный символ движения «Бессмертный полк России». Речь идет о красной звезде с изображенной внутри фигурой Георгия Победоносца.
Но движение также опровергает свою причастность к борьбе с журавликами.
«В этом году мы не будем проводить акцию памяти в формате живого шествия. Поэтому „Бессмертный полк России“ выступил инициатором проведения других акций, которые помогут нам восполнить пробел. Для проведения этих мероприятий мы, действительно, предлагаем использовать наш логотип — красную звезду с изображенной в ней фигурой Георгия Победоносца. Но если граждане хотят украсить, к примеру, окна домов или школ другой символикой — это их личное дело. Можно вывесить на окно орден Победы, фото прадеда, детский рисунок, эмблему волонтеров Победы. Или белого журавля, если образ журавлика ассоциируется у кого-то со стихами Расула Гамзатова и знаменитой песней „Журавли“. Мы никому ничего не диктуем», — рассказала член Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» челябинка Елена Скорнякова.
Напомним, песня Марка Бернеса и Яна Френкеля «Журавли», написанная на стихи Расула Гамзатова, — одно из самых известных и пронзительных произведений на тему Великой Отечественной войны. В нем журавли выступают как символ солдат, не вернувшихся с поля боя.
В 2023 году в Челябинске, как и по всей стране, отменили очные шествия «Бессмертного полка». Но отдать дань памяти ветеранам на этот раз можно в другом формате. Например, принять участие в онлайн-шествии на сайте polkrf.ru или загрузить фотографии ветеранов, архивные выписки, письма, а также детские рисунки в соцсети с хештегом #нашбессмертныйполк.
Организаторы акции также предлагают размещать портреты героев войны на окнах домов и машин, на футболках, на один день сменить аватар в социальных сетях.