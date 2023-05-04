«Бессмертный полк» опроверг запрет на журавликов в Челябинской области на День Победы

В соцсетях распространяются слухи, что образ птицы нельзя использовать при подготовке к 9 Мая

В социальных сетях распространяется информация о запрете использовать образ журавлика на 9 Мая. Анонимные авторы пишут, что в школы и детсады Челябинской области пришло распоряжение не использовать силуэты птиц при оформлении групп и классов. Кто издал приказ, не уточняется. Мы проверили информацию, так ли это на самом деле.

В Минобре области пояснили, что по линии ведомства никакого запрета использовать образ журавлика не было — ни для местных школ, ни для детских садов.

В соцсетях пишут, что журавликов должен вытеснить официальный символ движения «Бессмертный полк России». Речь идет о красной звезде с изображенной внутри фигурой Георгия Победоносца.

Но движение также опровергает свою причастность к борьбе с журавликами.

«В этом году мы не будем проводить акцию памяти в формате живого шествия. Поэтому „Бессмертный полк России“ выступил инициатором проведения других акций, которые помогут нам восполнить пробел. Для проведения этих мероприятий мы, действительно, предлагаем использовать наш логотип — красную звезду с изображенной в ней фигурой Георгия Победоносца. Но если граждане хотят украсить, к примеру, окна домов или школ другой символикой — это их личное дело. Можно вывесить на окно орден Победы, фото прадеда, детский рисунок, эмблему волонтеров Победы. Или белого журавля, если образ журавлика ассоциируется у кого-то со стихами Расула Гамзатова и знаменитой песней „Журавли“. Мы никому ничего не диктуем»,

— рассказала член Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» челябинка Елена Скорнякова.

Напомним, песня Марка Бернеса и Яна Френкеля «Журавли», написанная на стихи Расула Гамзатова, — одно из самых известных и пронзительных произведений на тему Великой Отечественной войны. В нем журавли выступают как символ солдат, не вернувшихся с поля боя.В 2023 году в Челябинске, как и по всей стране, отменили очные шествия «Бессмертного полка». Но отдать дань памяти ветеранам на этот раз можно в другом формате . Например, принять участие в онлайн-шествии на сайте polkrf.ru или загрузить фотографии ветеранов, архивные выписки, письма, а также детские рисунки в соцсети с хештегом #нашбессмертныйполк.

Организаторы акции также предлагают размещать портреты героев войны на окнах домов и машин, на футболках, на один день сменить аватар в социальных сетях.