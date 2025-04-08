Беспричинная улыбка помогла выявить онкологию у жительницы Челябинска

У женщины обнаружили один из самых агрессивных видов рака — глиобластому

Инновационная технология помогает нейрохирургам удалять злокачественные опухоли головного мозга с максимальной точностью, повышая шансы на выздоровление.

Родные 60-летней жительницы Челябинска обратили внимание на ее необычное поведение: женщина проявляла странное беззаботное состояние, игнорируя проблемы и улыбаясь в неуместных ситуациях. Обследование выявило страшный диагноз — глиобластому, злокачественную опухоль головного мозга размером 8 сантиметров в правой лобной доле, сообщает пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

Глиобластома — один из самых опасных видов рака.

«Интенсивное кровоснабжение и неконтролируемый рост опухоли делает глиобластому биологически агрессивной и не оставляет шансов на медленное развитие. Чтобы увеличить радикальность хирургического лечения, мы использовали флуоресцентный краситель 5-АЛА и нейрофизиологический мониторинг», — рассказал заведующий отделением нейроонкологии ЧОКЦОиЯМ кандидат медицинских наук Андрей Кузьмин.

5-АЛА избирательно накапливается в злокачественных клетках. Под микроскопом они начинают светиться в розово-фиолетовом спектре. Это позволяет хирургам с высокой точностью определять границы опухоли и удалять ее максимально полно, что значительно улучшает прогноз для пациента.

Операция длилась три часа. Пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Флуоресцентная навигация и нейрофизиологический мониторинг, по словам врачей, не заменяют хирургического мастерства, а дополняют его, становясь «вторыми глазами» хирурга.

«У нейрохирургов Челябинского онкоцентра накоплен большой опыт использования методики флуоресцентной навигации в хирургии злокачественных глиом. В онкоцентре ее начали применять с момента открытия отделения нейроонкологии — в 2023 году. В арсенале врачей, помимо флуоресцентного препарата, — современный операционный микроскоп, система нейронавигации и нейрофизиологический интраоперационный мониторинг, которые наше учреждение получило по программе „Борьба с онкологическими заболеваниями“ национального проекта „Здравоохранение“», — отмечает главный врач ЧОКЦОиЯМ, главный внештатный онколог Минздрава Челябинской области кандидат медицинских наук Андрей Лукин.

Ранее в Челябинске спасли беременную жительницу Екатеринбурга с раком щитовидной железы.