Бесплатный пляж на Увильдах опять обносят забором

Ранее губернатор Алексей Текслер обещал, что этот берег будет открыт для всех желающих

Коровий пляж на Увильдах в который раз оказался в центре скандала. Предприниматели из Челябинска уже несколько лет пытаются обнести его глухим забором и ввести плату за отдых на берегу. Против этого выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Но на днях берег снова начали огораживать, сообщают наши читатели.Согласно Водному кодексу, полоса берега у воды шириной 20 метров на любом водоеме считается зоной свободного доступа. Владельцы земли не вправе преграждать доступ к воде.

Несколько лет назад прокуратура Аргаяшского района уже судилась с владельцами берега. Ведомство требовало аннулировать право собственности на землю и демонтировать заграждение, рекультивировать поврежденную почву. Но добиться полной победы в суде не удалось.

Судебное разбирательство шло около года. Районный суд обязал предпринимателей разобрать 20 метров забора от уреза воды. В остальной части иска было отказано.

Власти района пытались договориться, чтобы предприниматели сделали хотя бы пару калиток, через которые люди могли бы пройти на пляж. Но бизнесмены сопротивлялись. В конце концов под давлением разных сил забор снесли полностью.

И вот его возводят снова. Уже более основательный, чем стоял раньше.

«Так как проверки бизнеса сейчас приостановлены, власти района проверять территорию пляжа не будут. Но мы направим письмо в министерство экологии области»,

— пояснила ИА «Первое областное» пресс-секретарь администрации Аргаяшского района Алиса Ситдикова.

А в министерстве нам дали такой ответ.

«Постановлением администрации Аргаяшского муниципального района на участок, где возводится забор, установлен публичный безвозмездный и бессрочный сервитут — обременение, по которому должен быть обеспечен свободный доступ граждан к озеру и береговой полосе. В случае невыполнения собственниками указанных требований вопрос будет решаться в судебном порядке»,

— говорят в ведомстве.

Вопрос находится на контроле у специалистов государственного бюджетного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», которое подчиняется министерству.