Бесплатный аллерголог поможет снять симптомы весенней аллергии в Челябинске

Доктора ведут прием в поликлиниках по месту жительства

Одним из самых востребованных врачей в конце апреля на Южном Урале становится аллерголог. Это связано с обострением сезонной аллергии на пыльцу. Получить помощь специалиста жители области могут бесплатно. Для этого следует обратиться в поликлинику по месту жительства, напоминает пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

«Помощь аллерголога-иммунолога, дерматолога входит в программу ОМС. Если симптомы аллергии мешают вашей повседневной жизни, обязательно обратитесь к врачу. Специалист проведет обследование, определит, на какую именно пыльцу у вас аллергия, и назначит подходящее лечение», — говорит главный аллерголог-иммунолог Минздрава Челябинской области Юлия Покалюхина.

Чтобы облегчить симптомы аллергии, доктор советует минимизировать контакт с пыльцой. А для этого нужно:

— не выходить на улицу в пиковые часы пыления (обычно утром и вечером);

— защищать глаза и дыхательные пути солнцезащитными очками и маской;

— держать окна закрытыми в машине и дома, особенно в сухую и ветреную погоду, использовать кондиционер с HEPA-фильтром;

— принимать душ и мыть голову после возвращения с улицы;

— не косить газон и не работать в саду в период пыления.

Кроме того, по назначению доктора следует регулярно принимать антигистаминные препараты. Они уменьшат зуд, чихание, насморк и слезотечение.

Сейчас на Южном Урале отмечают пик цветения березы, которая является сильнейшим аллергеном.