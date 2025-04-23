Аллергики Челябинской области переживают пик цветения березы

В этом году все началось раньше обычного

На Южном Урале активно зацвела береза, а она является главным аллергеном весны. Как долго длится цветение этого дерева и когда аллергикам ждать облегчения, Первому областному информагентству рассказал научный сотрудник ботанического сада ЧелГУ Павел Попков.

«Цветение березы начинается чуть позже цветения тополя. Обычно березовые сережки начинают пылить в конце апреля, когда три дня подряд стоит теплая погода, а пик обычно приходится на майские праздники. В этом году цветение началось раньше», — говорит Павел Попков.

По словам ученого, цветет береза, как правило, три-четыре недели. Так что аллергикам стоит быть особенно осторожными в течение ближайшего месяца.

Иногда страдающие аллергией считают, что на улицах без берез пыльцы нет. Однако этого не так. Мужские и женские цветки у берез располагаются на одном дереве. Для опыления им нужен ветер. И когда начинается период цветения, пыльца разносится на десятки километров вокруг. По сути, ею пропитан весь город. Спрятаться от пыльцы можно лишь в помещениях с закрытыми окнами.

Если поблизости, где вы живете, не растут березы, оценить активность цветения можно по карте цветения и активности пыльцы от сервиса «Яндекс. Погода». До конца рабочей недели сервис обещает высокую активность берез.