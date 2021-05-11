Бесплатно и анонимно: на челябинском вокзале пройдет массовое тестирование на ВИЧ

Акция состоится в ближайшую среду

В среду, 12 мая, на железнодорожном вокзале Челябинска будет работать мобильный пункт тестирование на ВИЧ. Проверить свое здоровье бесплатно и анонимно сможет любой желающий, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

«Тестирование проходит анонимно, без предъявления документов, бесплатно и занимает не более пяти минут. Результат будет известен уже через 15 минут. Кроме того, во время акции можно задать вопросы о ВИЧ и СПИДе специалистам. Каждый участник акции получит листовку и сувенир», — рассказывают в пресс-службе.

Мобильный пункт будет работать с 12:00 до 15:00 по местному времени перед зданием железнодорожного вокзала.

Акция приурочена к Международному дню памяти жертв СПИДа, который отмечают 16 мая.

Почему нужно знать о своем ВИЧ-статусе, читайте в отдельном материале на нашем сайте.

