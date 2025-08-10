Белорусские вузы и компании могут войти в состав челябинского кампуса

Регион укрепляет научно-образовательное сотрудничество с Республикой

Сегодня, 10 августа, делегация Челябинской области продолжает работать в Беларуси. Министр образования региона Виталий Литке вместе с ректорами ведущих южноуральских вузов представили белорусским коллегам концепцию межуниверситетского кампуса, а также обсудили дальнейшее сотрудничество, сообщили в пресс-службе Минобра Челябинской области.

Подробнее об масштабном проекте, который реализует Челябинская область, узнали начальник главного управления профобразования минобра Беларуси Сергей Пищов, ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский и проректоры ведущих вузов республики.

«Познакомили партнеров с инновационными программами по ключевым направлениям: интеллектуальное производство, материаловедение и физика материалов, экология и живые системы. Сейчас рассматриваем возможности участия белорусских университетов и промышленных компаний в этом масштабном проекте»,— рассказал Виталий Литке.

Также челябинская делегация посетила ресурсный центр «ЭкоТехноПарк ‒ Волма». Стороны обсудили дальнейшее партнерство.

Челябинский межуниверситетский кампус сконцентрируется на робототехнике и медицине, сообщали ранее в правительстве региона. Сейчас семь южноуральских вузов — участников проекта завершают разработку программ, по которым будет работать кампус.