В Пластовском районе провели большой субботник перед Бажовским фестивалем

Организаторы рассказали, как идет подготовка и что зрителям ждать на Бажовке

Возле села Демарино в Пластовском районе, где с 18 по 20 июня пройдет Бажовский фестиваль, оргкомитет собрался для уборки территории. Сотрудники Челябинского государственного центра народного творчества и жители окрестностей убрали мусор и ветки у берега реки Кабанка, подготовив таким образом площадку.







Директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова приехала на субботник и рассказала о программе фестиваля.

«Бажовский фестиваль все ждут. Ждут ремесленники, мастера, фольклорные ансамбли и банщики. В прошлом году фестиваль пришлось отменить, но в этом он точно состоится. Приедет Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии „Тюльпан“, ансамбль танца „Урал“ и, конечно же, ансамбль „Ариэль“, мы его очень ждем»,

— прокомментировала Оксана Громова.

На фестивале реконструируют традиционные жилища народов Южного Урала. Построят юрту и русскую хату, а также казачий стан, гости смогут познакомиться с бытом своих предков и попробовать блюда традиционных кухонь.





Еще одной интересной площадкой станет город мастеров «Мастеровая слобода». В этом году город разделят на дворы. Отдельно оборудуют двор кузнечного дела, на соседней площадке устроят битву гончаров, а дальше расположится улица каменных дел.

Уже по традиции участники и гости фестиваля приезжают на Бажовку в старинных костюмах различных народов Южного Урала, и в этом году оргкомитет намерен поощрить таких людей.





«Для тех, кто приедет к нам в традиционных народных костюмах, мы подготовили сюрприз. Нужно понимать, что Южный Урал — это мультикультурная территория, у нас в регионе представлено более 130 народностей. И часть из них встретятся здесь, под пластовским небом, в лесах, чтобы вместе в дружбе и творчестве насладиться нашими традициями и общением»,

— прокомментировала Оксана Громова.

Отметим, что в этом году Бажовский фестиваль проходит в 28-й раз. Подробнее узнать о программе фестиваля можно на официальной странице Бажовского фестиваля.

