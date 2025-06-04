Баста, пышки и хоккей на искусственном льду — стала известна программа VK Fest в Челябинске

На фестивале будет работать 37 развлекательных зон

14 июня в Челябинске перед Торговым центром впервые пройдет VK Fest (0+). Программа у фестиваля насыщенная — выступления любимых артистов, встречи с инфлюенсерами, мастер-классы и фудкорт с уральскими блюдами. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

Где, когда и как добраться?

VK Fest состоится 14 июня на площадке возле Торгового центра. Вход на фестиваль откроется в 15:00, завершится — в 22:45. Горожане смогут добраться до места на автобусах № 8, 15, 35, 71, на троллейбусе № 12 и маршрутках № 17, 53, 86 и 92.

Программа включает в себя не только выступления артистов и спикеров, но и почти 40 развлекательных зон для взрослых и детей. На карточке можно ознакомиться с каждой точкой.





Кого послушать?

На VK Fest в Челябинске выступят Баста, «Три дня дождя», «Комната культуры», Ольга Бузова, Mary Gu, Юлия Савичева и TGK. Ведущим мероприятия станет наш земляк, популярный блогер Дима Масленников.

В зоне инфлюенсеров южноуральцев будут ждать Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Pokrov, Егор Шкред (Егорик), Аслан Шукаша, Милана Хаметова, Вадим Спириденков. Они проведут автограф-сессию на стенде VK Видео.

Также в рамках фестиваля пройдет VK Лекторий, на котором Юлия Савичева и Аня Pokrov обсудят музыку и актуальные проблемы в ней. О развитии спорта на Урале поговорят серебряный призер Олимпийских игр в Токио по тхэквондо Татьяна Минина, капитан баскетбольного клуба «Челбаскет» Иван Нелюбов и капитан команды «Архангел Михаил», боец смешанных единоборств Иван Штырков.

О женском юморе расскажут уроженки Южного Урала Наталья Краснова, Карина Мурашкина и Надежда Джабраилова. Помимо этого, состоится паблик-ток, посвященный Челябинску. На нем эксперты обсудят, как меняется город и какие у него перспективы.

Чем занять себя и ребенка?

Для маленьких гостей Центр развития цифровых технологий подготовил диджитал-пространство. Их ждут интерактивная песочница, фиджитал-хоккей, VR-зоны, цифровые квесты, мастер-классы с гаджетами.

Для детей до 16 лет на площадке проведут мастер-классы по скейтбордингу, будут работать интерактивные площадки с батутами, аквагримом и развлечениями.

Актеры Челябинского Молодежного театра проведут мастер-классы по театральному мастерству. Также на фестивале южноуральцы смогут попробовать себя в роли гончара или сделать сувенир из витражного стекла.

Галерея Ларисы Депершмидт подготовила арт-объект «12 метров современного искусства». Гости смогут ознакомиться с работами местных художников и пофотографироваться.





VK Сообщества подготовили квест, участники которого должны выполнять задания от блогеров и исследовать территорию фестиваля. Самые активные получат эксклюзивные подарки. Также гости смогут попробовать найти вторую половинку на быстрых свиданиях от VK Знакомств и купить фирменный мерч.

На локации от первого на Южном Урале стендап-клуба выступят комики и будет проходить запись подкаста с участниками фестиваля. Для команд будут организованы «Мозгобойня» и музыкальный квиз.

Медколледж ЮМЕД научит гостей оказывать первую помощь, Госавтоинспекция Челябинской области организует выставку авто. Попрактиковаться в 3D-сканировании можно будет на площадке от инженерной школы «Сердце Урала».

Что делать активным и спортивным?

Помимо танцев под песни Басты и Оли Бузовой, можно поиграть в футбол панна на площадке от ФК «Челябинск». «Динамо-Метар» приглашает гостей сыграть в гигантский волейбол. Баскетбольный клуб «Челбаскет» проведет турнир в формате 3×3 между действующими игроками и известными гостями.

Куда же без «Трактора»? Хоккейный клуб тоже приготовил несколько активностей. Среди них: игра на искусственном льду, стрижка в фирменном барбершопе и, конечно, автографы от игроков команды.

Еще гости смогут заняться йогой, сыграть в настольный теннис, посмотреть турнир по FIFA.

Что будет вкусного?

На набережной реки Миасс расположится фудкорт с лакомствами уральской кухни, где гости смогут попробовать знаменитые пышки, шанежки и местный стритфуд, который будут готовить прямо в русской печи. Помимо этого в зоне будет представлена русская, корейская, китайская кухня.

Ранее сообщали, что на фестиваль будет выпущена лимитированная серия билетов, выполненная в стиле наивного искусства.