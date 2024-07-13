Центробанк РФ: что он делает и чем не занимается

Рассказываем о работе Банка России, чтобы в том числе не попасть на обман мошенников

13 июля 1990 года учрежден Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Он стал правопреемником Российского республиканского банка Госбанка СССР. Многие слышали о Центробанке России. Помните новости про ключевую ставку? Однако не все знают, чем он занимается. Кроме того, некоторые функции ЦБ приписывают мошенники, таким образом обманывая россиян. ИА «Первое областное» рассказывает о работе Банка России, чтобы все понимали, что же он делает.

Начнем с исторической справки. В 1754 году по указу Елизаветы Петровны в Российской империи учредили первый банк — дворянский заемный. Его организовали в Санкт-Петербурге, а в Москве было отделение. Контора выдавала ссуды помещикам и крестьянам. В 1860 году начался новый этап развития банковской системы страны. По указу императора-реформатора Александра II создали Государственный банк «для оживления торговых оборотов и упрочнения денежной кредитной системы». Это отправная точка в истории нынешнего Центробанка.

В Челябинске, кстати, сначала появился городской общественный банк — прообраз коммерческого банка. Это произошло в 1867 году. И только в 1893 году открылось представительство Государственного банка.

В 1990 году председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин подписал постановление «О Государственном банке РСФСР и банках на территории республики». Тогда же приняли закон о Центральном банке РСФСР. Он являлся главным банком союзной республики и был подотчетен Верховному совету. В этом законе были указаны основные задачи ЦБ. 12 апреля 1995 года и 10 июля 2002 года новые федеральные законы уточняли полномочия Банка России. В 2013-м Банк России получил функции мегарегулятора. Он отвечает за эффективность всей финансовой системы страны, контролируя работу банков, биржи, страховых компаний, пенсионных и инвестиционных фондов.





По данным сайта Fincult.info, ЦБ выпускает наличные деньги, решая, какие у них будут номинал и вид. Сейчас в обращении в основном банкноты образца 1997 года. Недавно вернулась купюра в 5 рублей, которую многие успели забыть. В 2017-м выпустили 200 рублей с видами Севастополя и 2000 рублей с изображением Владивостока и космодрома Восточный. Встречаются обновленные бумажные деньги — 100 рублей с видами Москвы и Ржевского мемориала и 5000 рублей с монументом «Европа — Азия» и челябинским памятником «Сказ об Урале». Они действуют наравне с привычным, обменивать ничего не нужно. Готовится выпуск обновленной банкноты 500 рублей. Монеты, которыми мы сейчас платим, образца 1997 года, но модифицированные в 2000-х.

ЦБ также выпускает памятные денежные знаки. Это могут быть и монеты (разного номинала и материала), и банкноты. Купюр номиналом 100 рублей было три — к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, в честь воссоединения РФ с Крымом, по случаю чемпионата мира по футболу 2018 года. Ими, конечно, можно расплачиваться, но они осели в коллекциях и копилках.

Одна из главных задач Банка России — удерживать стабильно низкую инфляцию, то есть делать так, чтобы цены не изменялись резко и непредсказуемо. Цель по инфляции — 4%. В этом случае экономика продолжает развиваться, а бизнес и граждане могут строить долгосрочные планы, не опасаясь, что деньги обесценятся. Сейчас показатель выше, поэтому ЦБ установил высокую ключевую ставку (16% по состоянию на 13 июля), чтобы стимулировать сбережение денег, снизить кредитование и сократить большие траты.





Еще одна важная функция — контроль над работой организаций на финансовом рынке, в том числе их деятельность в интернете. Банки, МФО, негосударственные пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды, страховые компании и другие должны выполнять правила, установленные ЦБ. В противном случае они лишатся лицензии. Кстати, открывая счет в банке, обращайте внимание на информацию о страховании вкладов в соответствующем агентстве. Если это указано, то деньги в безопасности — до 1,4 миллиона рублей вернут в случае прекращения работы финансовой организации.

Если вам звонят из Центробанка (или Банка России — это равнозначные названия), то не верьте ни единому слову. Регулятор так не делает, и уж тем более не высылает фотографии удостоверений личности или приказов, не приглашает на личный прием (в том числе по электронной почте). Запомнить следует и одну простую истину: никаких «безопасных» или «специальных» счетов не существует, да и регулятор не совершает подобные операции (впрочем, кредиты тоже не выдает). ЦБ не работает с гражданами как с клиентами. Банк России может отвечать на поступившие обращения по поводу работы коммерческих банков и других участников финансовой системы. Для таких запросов на сайте есть интернет-приемная. Туда можно написать, если навязывают услуги, есть сомнения по поводу законности предложений, отказывают в обслуживании.





Еще одна часть работы Банка России — он устанавливает курс рубля по отношению к иностранным валютам. На его основе курсы определяют коммерческие банки. С 2015 года Банк России развивает национальную платежную систему «Мир». Сейчас она обслуживает все карты в страны — даже выпущенные Visa и Mastercard, поэтому не нужно опасаться за стабильность платежей. В ведении ЦБ и система быстрых платежей (СБП), удобство которой уже широко известно.

С 2023 года в России проходит тестирование цифрового рубля. ЦБ и коммерческие банки проводят различные операции с новой формой денег. Срок запуска цифрового рубля не сообщается, он зависит от итогов тестирования. Когда же цифровой рубль появится, открыть кошелек и пользоваться им можно будет через мобильное приложение своего банка. Как отмечают в пресс-службе Челябинского отделения Банка России, сам кошелек будет находиться на платформе ЦБ и не будет привязан к какому-то конкретному банку. В итоге у регулятора появится еще одна функция.