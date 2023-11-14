Банк России выпустил серебряные рубли в честь ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив»

Монеты отчеканили из серебра 925-й пробы

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В оборот памятные монеты выпустили сегодня, сообщатся на сайте регулятора. Серебряные рубли посвящены легендарным спортивным клубам: «Динамо», ЦСКА и «Локомотив».

Это новинки из серии «Российский спорт». Монеты отчеканили из серебра 925-й пробы. На оборотных сторонах находятся рельефные эмблемы спортивных клубов. Ими можно оплачивать покупки. Но, зачастую, такие дензнаки быстро скупают коллекционеры. Всего ЦБ выпустил 10 тысяч штук каждой монеты.

Спортивные общества ЦСКА и «Динамо» были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, «Локомотив» — в январе 1936-го.