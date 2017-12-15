/ Рассекающая по Челябинску Баба Яга стала видеохитом в «Одноклассниках»

Ролик посмотрели 40 миллионов раз.

Популярная соцсеть «Одноклассники» подвела видеоитоги года. Из миллионов видео, появившихся на сайте, популярностью по-прежнему пользуются короткие. Среди них явным фаворитом стала запись Бабы Яги, которая рассекает по Челябинску на гироскутере. В свое время она удивила немало горожан, встретивших ее на улицах.



Видео посмотрели более 40 миллионов раз. Множество просмотров и у роликов с реальными знаменитостями, при этом обращение Робби Уильямса к фанатам собрало 6 миллионов просмотров. Миллионы просмотров собирали и спортивные трансляции. При этом лидером стал киберспортивный турнир: финал The Kiev Major-2017 по Dota 2 собрал 9,6 миллионов просмотров. — сообщает издание TJournal.



Напомним, Баба Яга колесила по Кировке и автодорогам. При этом правила она не нарушала, инспекторы ГИБДД сказочного персонажа не остановили.