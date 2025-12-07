Снегопады, метели и сильную гололедицу обещают в Челябинской области 8 декабря

На севере региона резко похолодает

На Челябинскую область надвигаются непогода и похолодание, предупредили в областном Гидрометеоцентре. Уже в ночь на понедельник, 8 декабря, на отдельные районы обрушатся снегопады, ветер усилится, а температура упадет ниже −10 градусов.

«Опускается холодный антициклон, в ближайшие дни морозы будут усиливаться. Температурный фон будет ниже климатической нормы на 4—8 градусов»,— уточнили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −9...−11 градусов, днем чуть выше — до −9. Снег, на дорогах гололедица от наката. Ветер северо-восточный, 6—11 метров в секунду.

На севере Челябинской области ожидаются снегопад и метели. Ночью температура снизится до −16 градусов, днем будет около −13. На остальной территории также пройдут осадки от слабых до умеренных. В ночные часы градусники покажут минус 6 — 11 градусов, в дневные — минус 3—8. На дорогах гололедица. Местами вероятны туман и изморозь. Ветер северо-восточный, 4—9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В регионе объявлено штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Спасатели просят водителей быть предельно внимательными. Если запланированы дальние поездки, то лучше их перенести. Пешеходам в условиях гололеда рекомендуют быть осторожными и не торопиться.