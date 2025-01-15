Автографы Юры Шатунова и Олега Янковского продают в Челябинске

Также в продаже есть подписи спортсменов и космонавтов

В Челябинской области на «Авито» продают автографы Юрия Шатунова и Олега Янковского. Какие еще памятные подписи можно найти на сайте и сколько они будут стоить — рассказываем в материале ИА «Первое областное».

Открытка с автографом исполнителя хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» Юры Шатунова продается на «Авито» за 100 тысяч рублей. В объявлении указано, что подпись получена после концерта.





Для коллекционеров из Челябинской области на просторах сайта также есть автограф советского актера театра и кино Олега Янковского. Он известен по фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Щит и меч». Приобрести автограф Янковского можно за 5950 рублей.





Для любителей рока на сайте нашелся автограф группы Scorpions. В описании указано, что одна из подписей размазалась, поэтому афишу можно приобрести со скидкой за 1615 рублей.





Если кто-то до сих пор вспоминает культовый проект «Фабрика звезд», можно приобрести автограф певицы Елены Темниковой. Она известна также по участию в группе Serebro. Подпись певицы стоит всего 537 рублей.





За 1500 рублей можно приобрести крайне редкую вещь, по словам продавца, — автограф третьего советского космонавта Андрияна Николаева. Он представляет собой небольшое письмо дочке на выцветшей упаковке от шоколадки «Аленка». В нем он пишет, что ему присвоено звание героя СССР и трогательно обещает выслать говорящую куклу.





Автографы продают часто, ранее ИА «Первое областное» рассказывало, какие памятные подписи можно было приобрести в Челябинске.