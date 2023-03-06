Автобусные рейсы на запад Челябинской области отменили из‑за непогоды 6 марта

Рассказываем, куда не поедет пассажирский транспорт

С ночи 6 марта в Челябинской области бушует непогода. Из-за метелей и плохой видимости на участке трассы М-5 от Чебаркуля до Башкортостана ограничили движение грузового и пассажирского транспорта. Кроме того, отменены утренние и дневные автобусные рейсы на запад области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Так, отменены следующие рейсы:

Челябинск — Златоуст с выездом в 8:25, 9:40, 10:03, 10:35, 11:30 и 12:03;

Челябинск — Куса с выездом в 9:20;

Челябинск — Сатка с выездом в 9:40 и 11:10;

Челябинск — Трехгорный с выездом в 11:10;

Челябинск — Аша с выездом в 16:20.

Отменены автобусы из Златоуста, выезд которых был запланирован на 6:00, 7:10, 8:00 и 8:50. Также отменены рейсы на Учалы с выездами в 11:00, Уфу в 9:29 и Ашу в 16:20.

«Особенно сложная погодная ситуация сейчас наблюдается в южной части региона: в Карталинском, Брединском, Кизильском, Агаповском районах сильный ветер и низовые метели. В горнозаводской зоне — снегопад»,— уточнили в ведомстве.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, сегодня в регионе пройдут снегопады и снег с дождем. Также ожидаются гололед на дорогах и штормовой ветер до 21 метра в секунду.