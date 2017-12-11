/ Стоимость легковых автомобилей в России значительно вырастет

Увеличение цены связано с повышением утилизационного сбора в 2017 году.

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что Минпромотрг России предложил правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины. Рост, по задумке, должен составить 87–125 процентов. В конечном итоге это все увеличит стоимость машин на 10–17 процентов. По данным «Ъ», отечественным концернам этот утилизационный сбор неофициально компенсируют, сильнее всего мера ударит по чистым экспортерам.

Минпромторг доработал и ужесточил проект увеличения ставок утильсбора на автомобили с 2018 года, рассказал источник «Ъ» на рынке. По его данным, сбор на легковые машины предложено поднять на 87–125% в зависимости от объема двигателя. Об этой идее знает и другой собеседник «Ъ» в одном из автоконцернов. По его данным, документ уже в правительстве. Представитель премьера Наталья Тимакова 8 декабря не смогла прокомментировать ситуацию. Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича сообщила, что «документ еще не видели, может быть, в департамент пришло (это обычный путь документа), но на четверг ничего не было». Ранее в пояснительной записке к бюджету планировалось поднять сбор для легковых автомобилей на 15%. — передает «Коммерсантъ».

Напомним, утильсбор для автомобильной промышленности ввели в 2012-м году. Тогда на рынке его приняли компенсацией за снижение импортных пошли после вступления РФ в ВТО. Изначально его платили импортеры, а российские заводы давали гарантии утилизации, но затем распространили на весь рынок. В 2016-м году сбор был проиндексирован на 65 процентов, его объяснили девальвацией рубля.