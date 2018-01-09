/ Физик-ядерщик Евгений Аврорин, работавший в снежинском институте, ушел из жизни

Соболезнования родным ученого выразил губернатор Борис Дубровский.

Сегодня, 9 января, стало известно о кончине одного из создателей российского ракетно-ядерного щита Евгения Аврорина. Большая часть исследований, которые проводил ученый, проходила на базе снежинского РФЯЦ — ВНИИТФ — одного из двух ядерных оружейных центров. Физик был научным руководителем института. Евгений Аврорин успевал заниматься не только научной, но и социальной деятельностью, он даже провел 9 лет на посту депутата.



Евгений Аврорин принимал активное участие в исследованиях по новым научным направлениям, таким как исследование мишеней для лазерного термоядерного синтеза (ЛТС), гибридные ядерные реакторы для ЛТС, обеспечение безопасности космических аппаратов при пролете хвостов комет, обсуждение альтернативных направлений ядерной энергетики. Много внимания уделял проблемам нераспространения ядерного оружия, безопасности ядерных технологий. Внес большой вклад в организацию научного сотрудничества РФЯЦ — ВНИИТФ с научными центрами страны и зарубежья, в подготовку и проведение многочисленных научных семинаров и школ. — рассказывают в пресс-службе РФЯЦ — ВНИИТФ.



Смерть Евгения Аврорина — трагедия не только для научного сообщества. Вместе со всеми скорбит Челябинская область. Свои соболезнования выразил губернатор Борис Дубровский, обратившись к родным и близким ученого.



За результаты в научной деятельности Евгению Аврорину присудили звание Героя Социалистического Труда, наградили орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед отечеством» II и III степени, высокими знаками отличия российской атомной отрасли, золотой медалью имени Российской академии наук. В 2012 году ему вручили Демидовскую премию.



Евгений Аврорин является почетным гражданином Снежинска. Похоронят ученого, ушедшего из жизни в 85 лет, в том же городе.