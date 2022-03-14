«Аэрофлот» изменил график вывозных рейсов из Египта и Шри‑Ланки для туристов

Расписание скорректировано из‑за задержки в получении разрешений

«Аэрофлот» организует несколько вывозных рейсов, которые помогут вернуться в Россию застрявшим за границей туристам. Запланирован ряд рейсов из Египта и Шри-Ланки, которые пришлось скорректировать из-за задержки в получении разрешений, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейс SU6898 из Шарм-эль-Шейха (Египет) запланирован на 15 марта: вылет в 13:00, прилет в Шереметьево в 22:15.

Рейс из Хургады (Египет) объединят с рейсом SU6898 из Шарм-эль-Шейха и выполнят по маршруту Шарм-эль-Шейх — Хургада — Москва (Шереметьево). Вылет из Хургады запланирован на 15 марта в 14:50, прилет в Россию в 22:15. Рейс SU6266 из Коломбо (Шри-Ланка) назначен на 16 марта: вылет в 01:30, прилет в Шереметьево в 08:15.

«Кроме того, пассажиры „Аэрофлота“, имеющие билеты „туда-обратно“ из Мале (Мальдивы) с использованным полетным сегментом из РФ, будут оповещаться через автоматизированную систему сообщений „Аэрофлота“ по телефону/e-mail/СМС о возможности перелета из Мале в Москву через Коломбо», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

Отметим, воспользоваться бронированием на специальные рейсы возможно только один раз. Неиспользованное бронирование перевозки будет аннулировано, возврат по нему будет недоступен.