Аромасвечи и дыхательная гимнастика: семьи южноуральских бойцов СВО учат справляться со стрессом через творчество

Арт-терапию для матерей военнослужащих проводят регулярно

В Челябинской области вот уже третий год работает проект «Рука помощи». Его подопечные — семьи бойцов СВО, которым необходима психологическая помощь. Для южноуральцев организуют не только консультации, но и творческие мастер-классы. Как учат избавляться от стресса и как проходят занятия, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Создание вощеных свечей с лепестками роз, дыхательная гимнастика, выплескивание эмоций в блокнот — так матерей бойцов учат расслабляться, избавляться от навязчивых мыслей и тревоги. Мы уже рассказывали ранее, что проект «Рука помощи» помогает семьям бойцов в Агаповском районе. Мероприятия проводят по всему муниципалитету. Где-то учат справляться со стрессом и депрессией, где-то проводят занятия йогой или мастер-классы по нейрографике. Географию проекта пока не планируют расширять, но иногда куратор «Руки помощи» Ирина Трубникова отправляется в Челябинск. Здесь она проводит арт-терапию для челябинок.

«После каждого мероприятия мне дают обратную связь. И в эти моменты у меня слезы на глазах наворачиваются от того, какой большой отклик получают мероприятия проекта, будь то мероприятие для детей участников СВО, новогоднее поздравление, поход в кукольный театр, психологическая поддержка. Поэтому мы прикладываем все силы, чтобы творить дальше и реализовывать, масштабировать, придумывать что-то новое», — поделилась Ирина Трубникова.

Так, в Штаб общественной поддержки Ирина приехала с тремя мастер-классами. Для начала челябинок научили делать свечи с лепестками роз. Такое занятие расслабляет и, как говорит Ирина, обладает терапевтическим эффектом: свечу советуют собирать с позитивными мыслями.

Затем участников мастер-класса научили правильному дыханию — это помогает успокоиться в трудный момент, проработать негативные эмоции и перестать тревожиться. Заключительным мероприятием стала необычная терапия: написать в блокнот благодарности — хоть кому, даже себе. По словам Ирины, это тоже оказывает терапевтическое действие: так люди понимают, что жизнь ценна, что у них есть то, из-за чего нужно радоваться каждой прожитой минуте. К слову, в блокноте есть и номер Ирины на случай, если матери бойцов захотят принять участие и в других мероприятиях проекта.