В Челябинской области для семей бойцов СВО проводят арт‑терапию и занятия по правильному дыханию

Проект психологической помощи работает не первый год

В Агаповском районе Челябинской области поддерживают семьи участников специальной военной операции при помощи сеансов с психологами и арт-терапии. Для жен, детей и родителей бойцов работает проект «Рука помощи», который начинался как поддержка семей, но перерос в историю для всех жителей муниципалитета. О проекте корреспонденту ИА «Первое областное» рассказала организатор Ирина Трубникова.

О помощи семьям военнослужащих Ирина задумалась в 2022 году, когда объявили частичную мобилизацию. Тогда гуманитарную помощь понесли родственники призывников и начали делиться своими переживаниями. Настолько глубокими и сильными, что было ясно: у людей есть запрос на психологическую поддержку. Проект «Рука помощи» заработал в октябре-ноябре того же года.

Мероприятия проводят по всему муниципалитету. Где-то учат технике дыхания и тому, как справляться со стрессом и депрессией. Где-то проводят занятия йогой, расслабляющие и успокаивающие мастер-классы по нейрографике, созданию аромасвечей и даже стоянию на гвоздях. На крупных событиях выступают даже артисты магнитогорского театра «Буратино». Как отмечает Ирина, сейчас организаторы понимают: важно создать досуг для взрослых и детей Агаповского района.

Помимо массовых мастер-классов, проводят и индивидуальные консультации с психологом. Это делают для семей бойцов СВО, за которыми закреплены соцработники. В мессенджере проекта состоит более 50 человек.

За прошедшие несколько лет проект приобрел массовый характер — теперь это не просто курсы с психологом для отдельных людей, это уже и уроки мужества для подростков, и организованная школа волонтеров, и ярмарки для жителей Агаповского района. Мероприятия охватывают уже не только семьи мобилизованных.