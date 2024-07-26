Археологи ЧелГУ раскрывают загадки каменного века

Начались раскопки еще одной стоянки древнего человека

Археологи Челябинского государственного университета проводят раскопки на Михеевском месторождении медных руд в Челябинской области, сообщает пресс-служба вуза.

На этом участке уже было найдено несколько археологических памятников, относящихся к разным эпохам — от каменного до раннего железного века. Сейчас ученые сосредоточились на раскопках стоянки Михеевская 2, которая является одним из крупнейших объектов каменного века в регионе. Ее площадь превышает 10 гектаров.

Стоянка Михеевская 2 уникальна. Здесь найдены керамика, орудия и оружие, относящиеся к позднему неолиту, а также параллели с находками из Северного Казахстана и Южного Зауралья. Кроме того, на территории стоянки обнаружены остатки каменных мастерских, очагов и легких построек.

Особую ценность памятнику придает его многослойность. Помимо неолитических объектов, здесь были исследованы материалы бронзового и раннего железного веков. Это говорит о длительном использовании этого места древним населением Южного Урала.

Раскопки стоянки Михеевская 2 ведутся учеными ЧелГУ в сотрудничестве с другими организациями. К исследованию привлечены специалисты по каменному веку из разных научных учреждений. Изучение этого уникального памятника позволит получить ценную информацию о малоизученных эпохах на Урале.

Кстати, нынешним летом археологи ЧелГУ нашли под Пластом следы древних металлургов.

Автор: Софья Слипченко