Аркаим затопило вешними водами

На территории заповедника ушла под воду экотропа, под угрозой — торговые ряды

В выходные на Аркаиме начался обильный паводок. Уровень воды в реке Большая Караганка резко повысился. Затоплена дорога к нижнему лагерю, добраться до него можно лишь на грузовике или тракторе, и вода продолжает стремительно прибывать, сообщили в пресс-центре заповедника.

В этом году ледоход на Большой Караганке начался достаточно рано — обычно река вскрывается к 8—10 апреля. Первым принял на себя удар поселок Александровский, подъездные пути к нему полностью отрезаны.

«Вечером 29 марта большинство автовладельцев поселка Александровский и туристов перегнали свои автомобили на левый берег. Через реку еще можно было пройти в сапогах, а при повышении уровня воды — только с помощью лодки. На утро 30 марта ситуация стабилизировалась благодаря ночным морозам», — рассказывает геолог-экскурсовод Аркаима Аркадий Шохин.

Солнечная теплая погода спровоцировала бурное таяние снега. На территории заповедника ушли под воду экотропа и мостик, ведущий к ней, под угрозой — торговые ряды.

«Нам пришлось по пояс в холодной воде вытаскивать пару заглохших машин. Буквально полчаса назад люди приехали, а обратно выбраться уже не смогли. Машину пришлось оставить. Думаю, что вода будет прибывать еще сильнее, чем в прошлом году, поскольку снега нынешней зимой было очень много», — считает Аркадий Шохин.

По его словам, если гостиница, музей и непосредственно сам Аркаим, которые расположены на взгорье, остаются в безопасности, то в нижнем лагере могут возникнуть проблемы с подтоплением сооружений.