Поселок в Челябинской области оказался отрезан из-за паводка

При необходимости людей перевезут на тракторе

В Кизильском районе Челябинской области поселок Александровский оказался отрезан от остальной территории из-за обильного паводка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, из-за поднятия уровня воды в реке Большая Караганка затопило автомобильную насыпную дорогу.

«Ширина перелива составляет 40 метров, глубина — 30 сантиметров, проезд возможен только для грузового транспорта. Угрозы подтопления жилых домов нет. Возможности объезда нет, перевозка людей при необходимости будет организована на тракторе К-700 от администрации»,— прокомментировали в ведомстве.

Ситуация находится на контроле главы поселения и ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве подчеркнули, что перелив через эту автомобильную дорогу происходит ежегодно в период таяния снега.