Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.75 +0.09 75.33 +0.12
Челябинск
сейчас
 
-1 °C
завтра
 
+6 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Арендаторы просили подрядчиков не сносить здание с общим фундаментом в Магнитогорске

Арендаторы просили подрядчиков не сносить здание с общим фундаментом в Магнитогорске

Стали известны причины рухнувшей стены офисного помещения
сегодня в 16:43
  |  Общество

Арендаторы помещения по улице Московская, 20, где 25 апреля рухнула стена, в течение нескольких месяцев просили подрядную организацию остановить работы по сносу соседнего здания. Ветхоаварийный дом, подлежащий полному разбору, имел общий фундамент с офисным пристроем. Арендаторы понимали, что подрядчики действуют «грубо», нарушая многие правила. Результат такой работы им был очевиден.

Снос этого здания начался в конце лета прошлого года. Потом остановился. Видимо проблемы какие-то были. А потом они интенсивно начали снос в конце января. Как только они начали снос, компания застройщика «Алые паруса», приняли решение провести не демонтаж, а именно снос. Кстати, у них даже экскаватор перевернулся. Никто тут не занимался аккуратной разборкой. Когда это все началось, мы начали бить тревогу. Начали мы 1 марта, так как мы видели, как они ломают. Такое здание можно было снести за 10 дней, и мы понимали, что если мы будем вести переписку, его снесут вместе с нами. До 17 апреля было остановлена стройка, обратили на нас внимание. Сделали настилы и дальше пошли разбирать. Мы их неоднократно уведомляли, что так делать нельзя. — прокомментировал сайту «Первый областной» директор строительной фирмы «Уралтехкомплект» Рустам Юсупов.

Несмотря на просьбы и предупреждения подрядная организация продолжила работы по сносу ветхого здания. Фактически они срубили фундамент, сделали подкоп, после чего грунт вымылся и одноэтажное помещение начало рушиться, говорят арендаторы. Стена одного из кабинетов сначала треснула, а затем рухнула. Восстановить здание без полного его разбора невозможно, считает руковдство фирмы, арендующее помещение. Пострадашая сторона обратилась в прокуратуру и полицию.

Мы обращались к проектировщику, в стройнадзор, к фирме которая занимается строительство, к тем, кто дает экспертное заключение по данному проекту заключение. В итоге трещины стали расходиться, стена упала. Сейчас написали заявление в полицию.— рассказала сайту «Первый областной» арендатор помещения Лилия Юсупова.

В администрации Магнитогорска подтверждают, что работы выполняла фирма «Алые паруса» и она готова пойти на встречу пострадавшей стороне. — Администрация города заключила договор с организацией «Алые паруса» по развитию застроенной территории. Одно из условий — застройщик должен осуществить снос здания за свой счет. По нашим данным, застройщик готов компенсировать понесенные убытки. Офисное здание будет восстановлено. — сообщил сайту «Первый областной» начальник отдела управления архитектуры и градостоительства администрации Магнитогорска Петр Звездин.

Однако коммпания, которая занималась сносом аварийного здания пока не комментирует сложившуюся ситуацию, ссылаясь за занятость руководства.

Напомним, что сейчас офисное здание обесточено, в нем отключен газ и водоснабжение. Решение о его дальнейшей судьбе примет собственник совместно с подрядчиком. В пресс-центре ГУ МЧС сообщили, что специалистов их ведомства к происшествию не привлекали.

Происшествия
Стена офисного здания обрушилась прямо в котлован в Магнитогорске
сегодня в 11:13
Стена офисного здания обрушилась прямо в котлован в Магнитогорске
Происшествия
Кирпичная стена обрушилась в Курчатовском районе
21.03.2018
Кирпичная стена обрушилась в Курчатовском районе
Происшествия
Стена детской поликлиники обрушилась в Челябинской области
22.09.2017
Стена детской поликлиники обрушилась в Челябинской области
Происшествия
Стена пятиэтажки упала на припаркованную иномарку в Советском районе
04.05.2017
Стена пятиэтажки упала на припаркованную иномарку в Советском районе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинцы пожаловались на перебои в работе маршруток
сегодня в 19:20
Челябинцы пожаловались на перебои в работе маршруток
Хоккей
«Эта бронза для нас как золото»
сегодня в 18:30
«Эта бронза для нас как золото»
Хоккей
«Команда играла в тот хоккей, в который надо было играть»
сегодня в 18:18
«Команда играла в тот хоккей, в который надо было играть»
Общество
Долгострой в Чебаркуле добавлен в план решения проблем дольщиков
сегодня в 18:14
Долгострой в Чебаркуле добавлен в план решения проблем дольщиков
Происшествия
Пьяный бесправник разбил машину друга в его день рождения
сегодня в 16:49
Пьяный бесправник разбил машину друга в его день рождения
Общество
Арендаторы просили подрядчиков не сносить здание с общим фундаментом в Магнитогорске
сегодня в 16:43
Арендаторы просили подрядчиков не сносить здание с общим фундаментом в Магнитогорске
Общество
Безопасность детей в летних лагерях обеспечат сотрудники полиции
сегодня в 15:39
Безопасность детей в летних лагерях обеспечат сотрудники полиции
Общество
Сильный ветер и дожди идут на Челябинскую область
сегодня в 15:01
Сильный ветер и дожди идут на Челябинскую область
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6