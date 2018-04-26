/ Арендаторы просили подрядчиков не сносить здание с общим фундаментом в Магнитогорске

Стали известны причины рухнувшей стены офисного помещения

Арендаторы помещения по улице Московская, 20, где 25 апреля рухнула стена, в течение нескольких месяцев просили подрядную организацию остановить работы по сносу соседнего здания. Ветхоаварийный дом, подлежащий полному разбору, имел общий фундамент с офисным пристроем. Арендаторы понимали, что подрядчики действуют «грубо», нарушая многие правила. Результат такой работы им был очевиден.

Снос этого здания начался в конце лета прошлого года. Потом остановился. Видимо проблемы какие-то были. А потом они интенсивно начали снос в конце января. Как только они начали снос, компания застройщика «Алые паруса», приняли решение провести не демонтаж, а именно снос. Кстати, у них даже экскаватор перевернулся. Никто тут не занимался аккуратной разборкой. Когда это все началось, мы начали бить тревогу. Начали мы 1 марта, так как мы видели, как они ломают. Такое здание можно было снести за 10 дней, и мы понимали, что если мы будем вести переписку, его снесут вместе с нами. До 17 апреля было остановлена стройка, обратили на нас внимание. Сделали настилы и дальше пошли разбирать. Мы их неоднократно уведомляли, что так делать нельзя. — прокомментировал сайту «Первый областной» директор строительной фирмы «Уралтехкомплект» Рустам Юсупов.

Несмотря на просьбы и предупреждения подрядная организация продолжила работы по сносу ветхого здания. Фактически они срубили фундамент, сделали подкоп, после чего грунт вымылся и одноэтажное помещение начало рушиться, говорят арендаторы. Стена одного из кабинетов сначала треснула, а затем рухнула. Восстановить здание без полного его разбора невозможно, считает руковдство фирмы, арендующее помещение. Пострадашая сторона обратилась в прокуратуру и полицию.

Мы обращались к проектировщику, в стройнадзор, к фирме которая занимается строительство, к тем, кто дает экспертное заключение по данному проекту заключение. В итоге трещины стали расходиться, стена упала. Сейчас написали заявление в полицию.— рассказала сайту «Первый областной» арендатор помещения Лилия Юсупова.

В администрации Магнитогорска подтверждают, что работы выполняла фирма «Алые паруса» и она готова пойти на встречу пострадавшей стороне. — Администрация города заключила договор с организацией «Алые паруса» по развитию застроенной территории. Одно из условий — застройщик должен осуществить снос здания за свой счет. По нашим данным, застройщик готов компенсировать понесенные убытки. Офисное здание будет восстановлено. — сообщил сайту «Первый областной» начальник отдела управления архитектуры и градостоительства администрации Магнитогорска Петр Звездин.

Однако коммпания, которая занималась сносом аварийного здания пока не комментирует сложившуюся ситуацию, ссылаясь за занятость руководства.

Напомним, что сейчас офисное здание обесточено, в нем отключен газ и водоснабжение. Решение о его дальнейшей судьбе примет собственник совместно с подрядчиком. В пресс-центре ГУ МЧС сообщили, что специалистов их ведомства к происшествию не привлекали.