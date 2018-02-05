/ Челябинцы соберутся на благотворительном вечере «Добрые сердца»

Медиахолдинг ОТВ принимает участие в организации мероприятия.

16 февраля фонд «Родная» и медиахолдинг ОТВ проведут V Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца». По традиции, адресатами мероприятия станут тяжелобольные дети, подопечные фонда «Родная», которым необходимы средства на прохождение курса реабилитации, дорогостоящие медикаменты и медицинскую технику. Истории малышей еженедельно будут транслироваться на телеканале ОТВ.

На прошлом благотворительном вечере «Добрые сердца» общими усилиями южноуральцев, друзей фонда «Родная», было собрано 727 тысяч 800 рублей. Эта сумма помогла 29 семьям из Челябинска, Магнитогорска, Троицка, Миасса, Южноуральска. Для нас было важно проделать эту работу, а теперь не менее важно — помочь другим семьям, которые нуждаются в нашей поддержке. — рассказала президент фонда «Родная» Наталья Баскова.



В формате вечера — творческие выступления известных представителей политической, общественной и бизнес-элиты региона. В рамках благотворительного вечера они выйдут на сцену в качестве певцов и танцоров, чтецов и иллюзионистов. Так, в 2016 году на сцену «Добрых сердец» вышли депутаты Законодательного Собрания Челябинской области во главе с председателем Владимиром Мякушем, директор челябинского филиала РАНХиГС при президенте Российской Федерации Сергей Зырянов, художественный руководитель Челябинской государственной филармонии Владимир Ошеров, член Союза писателей России Константин Рубинский и бизнесмен Владимир Гурвич.

Основываясь на политике ведения ответственного бизнеса, отель Radisson Blu рад поддержать такое социально значимое мероприятие и предоставить, пожалуй, лучший конференц-зал Челябинска Galaxy Hall для проведения благотворительного вечера. Мы с благодарностью и уважением относимся к сотрудничеству с фондом «Родная». Оказывая заботу и поддержку, совместными усилиями мы надеемся помочь семьям с детьми в непростой жизненной ситуации. — поделилась генеральный директор отеля Radisson Blu Челябинск Елена Макагон.

Приобрести билет на благотворительный вечер можно по телефону 8 800 300 7474. Подробности о ходе подготовки мероприятия размещены на сайте fondrodnaya.ru.



