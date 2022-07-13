Аномальную жару, грозы и град прогнозируют на Южном Урале

В МЧС напомнили, как обезопасить себя при высоких температурах

Сегодня, 13 июля, в Челябинской области пройдут небольшие дожди, в отдельных районах грозы и град. Погода будет аномально жаркой: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают до +36°C.

Этим утром в Челябинске ожидается около +18°C, днем потеплеет от +30 до +32°C. Прогнозируют переменную облачность, возможен слабый дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня в некоторых районах обещают кратковременные дожди с грозами и градом. В утренние часы столбики термометров покажут около +19°C, днем воздух прогреется до +33°C, на юге области — до +36°C. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, при грозах усиление до 17 метров в секунду.

В региональном МЧС напомнили о том, как южноуральцам спасаться от жары. Среди рекомендаций:

пить как можно больше жидкости;

закрывать окна и поддерживать прохладную температуру дома;

не находиться на солнце в часы его активности;

на улице носить легкую одежду, шляпы или кепки и солнцезащитные очки;

делать прохладные компрессы.

Кстати, в жару челябинцы, как и все россияне, имеют право настаивать на сокращении рабочего дня. Нормы труда и отдыха приведены в федеральных СанПиНах. Каким должен быть рабочий день человека при повышении температуры выше +28 градусов, рассказали в Челябинском областном центре медпрофилактики.