Челябинцам напомнили о необходимости сокращать рабочий день в жару

Право на отдых закреплено в федеральном законодательстве

В жару челябинцы, как и все россияне, имеют право настаивать на сокращении рабочего дня. Нормы труда и отдыха приведены в федеральных СанПиНах. Каким должен быть рабочий день человека при повышении температуры выше +28 градусов, рассказали в Челябинском областном центре медпрофилактики.

«Если температура в помещении без кондиционера достигает 28,5 градуса, рекомендуется сокращать рабочий день на час. При повышении до 29 градусов — на 2 часа, при повышении до 30,5 градуса — на 4 часа»,

— рассказали в пресс-службе Центра.

Работа на открытом воздухе при температуре выше 32,5 градуса, замечают эксперты, опасна. В этом случае работодатель должен перенести работы на утро или на вечер. Также на улице в жару советуют надевать одежду, которая защищает от теплового излучения.

Если на улице больше +28 градусов, а в помещении, где находится ваше рабочее место, прохладнее, рабочий день уже не сокращают.

При наличии кондиционера медики советуют поддерживать температуру воздуха в помещении на уровне +24...+25 градусов.