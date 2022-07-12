«Если температура в помещении без кондиционера достигает 28,5 градуса, рекомендуется сокращать рабочий день на час. При повышении до 29 градусов — на 2 часа, при повышении до 30,5 градуса — на 4 часа», — рассказали в пресс-службе Центра.
Работа на открытом воздухе при температуре выше 32,5 градуса, замечают эксперты, опасна. В этом случае работодатель должен перенести работы на утро или на вечер. Также на улице в жару советуют надевать одежду, которая защищает от теплового излучения.
Если на улице больше +28 градусов, а в помещении, где находится ваше рабочее место, прохладнее, рабочий день уже не сокращают.
При наличии кондиционера медики советуют поддерживать температуру воздуха в помещении на уровне +24...+25 градусов.
И на улице, и в помещении в жару важно пить воду — часто и понемногу. Также можно есть больше фруктов и овощей.
Во вторник, 12 июля, в Челябинской области обещают жару до +33 градусов, грозы и град.
Пока одни спасаются от жары в офисах с кондиционерами, другие — у воды. Что делать, если вы обгорели на пляже, ранее рассказали медики Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера.