Аномальная жара в Челябинской области сохранится до конца недели

Температура будет подниматься выше +30 градусов

Календарное лето в Челябинской области еще не началось, а на улице уже неделю стоит аномальная жара. Кстати, как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в областном Гидрометеоцентре, погода в ближайшие дни не сменится.

«До 31 мая будет действовать экстренное предупреждение об аномально жаркой погоде. По предварительным данным, жара сохранится и до конца текущей недели»,— рассказала начальник отдела метеопрогнозов Екатерина Выходцева.

По ее словам, температура в Челябинске по-прежнему будет подниматься до +30 градусов и выше. Аномальная жара сохранится и в других городах и районах области.

Напоминаем, что жаркая погода способна спровоцировать тепловой удар, который может привести к серьезным последствиям. Какие симптомы указывают на тепловой удар и кто находится в зоне риска, читайте в нашем материале.

Все пляжи Челябинска — а их в этом году открыли 19 — уже готовы к открытию купального сезона. Понежиться на солнышке и окунуться в водоем можно на Первом озере, озере Смолино и Шершневском водохранилище.

В Челябинской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Это значит, что южноуральцам по-прежнему запрещено посещать леса, а также разводить огонь на своих территориях.