В пятницу, 22 января, стало известно, что главный онколог Челябинской области Андрей Важенин намерен поменять место работы. Сегодня он руководит Челябинским областным клиническим центром онкологии и ядерной медицины, но планирует уйти в ректоры. Важенин готов возглавить Южно-Уральский медуниверситет. Эту информацию нам подтвердили в правительстве региона и в самом онкоцентре.
«Андрей Владимирович действительно принял решение подать документы на пост ректора медакадемии. Выборы состоятся в апреле. Медакадемию должен возглавить практик и клиницист. Это очень важно, поскольку подготовка кадров, новые технологии — в приоритете», — выразила свое отношение к выборам первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
По словам Гехт, все это понимает и нынешний ректор вуза Илья Волчегорский, поэтому смена власти будет максимально комфортной. Илья Анатольевич остается в команде и будет помогать развивать вуз.
«Андрей Важенин воспитал достаточно большую плеяду учеников — профессоров, докторов. Школа, которую он создал, имеет достойных представителей, которые могу возглавить онкологический диспансер. И эта ниша будет заполнена. Но пока все-таки Андрей Важенин остается главой диспансера», — добавила Ирина Гехт.
Как стало известно из собственных источников ИА «Первое областное», предложение возглавить вуз поступило от Ирины Гехт лично и было весьма неожиданным для Важенина. После этого главный онколог встречался с губернатором Алексеем Текслером и принял решение принять участие в конкурсе.
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