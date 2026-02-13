Андрей Лось готовит аттестационный проект для программы «Герои Южного Урала»

Поддержку ему оказывает глава Увельского муниципального округа Сергей Рослов

Участник региональной кадровой программы «Герои Южного Урала» Андрей Лось начал подготовку аттестационного проекта, который он будет защищать в конце обучения. Помощь и поддержку ему оказывает глава Увельского муниципального округа Сергей Рослов.

«Темой своей аттестационной работы Андрей Анатольевич выбрал военно-патриотическое воспитание школьников на примере учащихся с 7-го по 11-й класс. Работа будет построена в виде проекта, который в дальнейшем можно реализовать на практике в школах района с целью воспитания патриотизма и чувства гражданской ответственности у молодого поколения. Составили план действий, определились с целями и задачами проекта, с какими службами и организациями нужно взаимодействовать. Начало положено, будем продолжать совместную работу», — прокомментировал ситуацию глава Увельского муниципального округа Сергей Рослов.

Отметим, Андрей Лось вернулся с СВО в Увельский район, где начал заниматься профессиональной и общественной деятельностью. Он работает в Доме культуры и преподает НВП школьникам.

Программа «Герои Южного Урала» реализована по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Она готовит кадровый резерв для региона. Ветераны СВО проходят обучение, после чего они смогут претендовать на руководящие должности в госструктурах, на предприятиях и в организациях Южного Урала.